Numeroși credincioși vor veni în pelerinaj să se închine la moaștele Sfântului Andrei pe data de 30 noiembrie. Pentru prima dată anul acesta, racla cu moaștele Sfântului Andrei va fi expusă în fața Catedralei Naționale, în pridvorul deschis, acolo unde se află și icoana marelui apostol realizată în mozaic.

Racla cu sfintele moaște va fi expusă în pridvor pe data de 30 de noiembrie de la ora 7 dimineața, până la ora 19 seara, când va fi readusă la locul ei de cinste din interiorul catedralei.

Programul slujbelor pe data de 30 noiembrie la Catedrala Națională

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale (30 noiembrie), și al celebrării Zilei Naționale a României (1 decembrie), slujbele la Catedrala Națională se vor desfășura după următorul program:

1. De la ora 7 până la ora 10: se vor ține slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor.

2. De la ora 10.00 până la ora 13.00: va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească.

Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale, iar de la ora 7.00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii care vor dori să participe, locurile pe scaune urmând să fie ocupate în ordinea sosirii.

În data de 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională a României, va avea loc slujba de Tedeum (mulțumire) începând cu ora 12.00, în interiorul Catedralei Naționale. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Accesul credincioșilor va fi permis începând cu ora 11.00 și va fi liber, locurile pe scaune urmând să fie ocupate, de asemenea, în ordinea sosirii. După încheierea slujbei de Tedeum, Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19.00.

Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru vizitare și pe data de 2 decembrie, dar se va închide apoi în perioada 3 – 23 decembrie 2025 pentru lucrările exterioare.