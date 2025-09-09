Această precizare vine după ce au fost anunțate proteste de către cadrele didactice, care au generat semne de întrebare privind desfășurarea învățământului la început de an școlar.

Ministerul Educației și Cercetării supraveghează constant modul în care se desfășoară activitatea în unitățile școlare. Această monitorizare are loc pe fondul protestelor anunțate de federațiile sindicale din învățământ.

Datele oficiale despre prezența elevilor și festivități

Conform informațiilor transmise de inspectoratele școlare județene și al Municipiului București, pe 8 septembrie elevii au fost primiți în unitățile școlare care au funcționat normal. În majoritatea școlilor s-au organizat și festivități de început de an școlar, marcând revenirea elevilor în sălile de clasă.

Cursurile desfășurate normal în peste 98% dintre școli

În data de 9 septembrie, procesul educațional s-a desfășurat normal în 98,2% dintre cele aproximativ 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară.

Activitatea didactică a fost practic neafectată, conform datelor furnizate de ISJ și ISMB și postate pe portalul oficial al Ministerului Educației.

Unități de învățământ cu boicot parțial sau total

Doar 1,8% dintre unitățile școlare au derulat diferite forme de boicot, ceea ce a afectat parțial sau total procesul educațional, ma anunță ministerul de resort.

Aceste cinci școli se află toate în județul Dolj, potrivit informațiilor oficiale.

Demersuri pentru rezolvarea problemelor cadrelor didactice

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că face toate demersurile necesare pentru a răspunde problemelor semnalate de personalul didactic.

Autoritățile continuă să urmărească situația și să comunice măsuri care să asigure desfășurarea normală a cursurilor.

