„Am fost un ministru de criză, pus într-o situație foarte complicată, fiindcă, practic, fiecare actor din sistem a fost afectat cu ceva. Eu n-am avut un partener sau cu cineva cu care să pot să am o ca să spun aşa, o pace în măcar două sau trei săptămâni, că au fost afectaţi elevii, au fost afectaţi studenţi, au fost afectaţi profesori, au fost afectaţi, evident, indirect şi părinţii. Şi mesajul meu tot ăsta era, înţeleg disconfortul, înţelegeţi că sunt măsuri de reformă, nimeni nu are nimic cu educaţia, dar trebuie să ne salvăm în acest an şi construim pentru la anul”, a declarat ministrul Daniel David în presă.

Ministrul s-a arătat totuși optimist, remarcând că în perioada dificilă s-au desfășurat Evaluarea Națională, al doilea Bacalaureat, definitivatul și titularizarea. „Anul școlar a început, chiar dacă fără festivități, și oamenii și-au făcut datoria, chiar și în condițiile unor tensiuni și proteste. Trebuie să învățăm din nemulțumiri și să le transformăm în soluții constructive”, a adăugat David, referindu-se la participarea la recentele proteste din educație.

Referitor la măsuri fiscale și salariale, ministrul a subliniat că nu au fost disponibilizări și nu au fost reduse salariile profesorilor. Orice decizie adoptată trebuie să fie compatibilă cu practicile europene, chiar dacă nu poate fi aplicată integral.

Priorități pentru viitor

Comasările școlare: Evaluarea impactului acestora și ajustarea strategiilor pentru anul următor.

Plata cu ora: Regândirea sistemului, cu diferențiere pe zone, astfel încât să se stimuleze profesorii în zonele unde există dificultăți în atragerea cadrelor didactice.

Bugetul educației: Ajustarea acestuia pentru a susține reformele structurale și stabilitatea financiară a sistemului.

„Trebuie să analizăm ce funcționează și ce nu și să facem ajustările necesare pentru a construi un sistem educațional sustenabil și echitabil”, a concluzionat ministrul.