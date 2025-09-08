"În ceea ce privește nemulțumirile care au fost reflectate și în mișcările de astăzi în mitingul din București și celelalte proteste, ele vin în contextul în care pe fondul deficitului bugetar mare pe care l-a înregistrat România și anul trecut, dar și anul acesta, am fost nevoiți să luăm niște măsuri de corecție bugetară, iar zona de educație a fost zona în care aceste măsuri au fost aplicate printre primele", a declarat șeful Executivului într-un interviu tv.



Bolojan a explicat că, potrivit noilor măsuri, norma de predare săptămânală a fost majorată cu două ore, și anume, cei care predau 18 ore ar urma să predea 20 de ore săptămânal.



"Gândiți-vă că avem aproximativ 230.000 de posturi în sistemul de învățământ care sunt ocupate de aproximativ 160.000 de titulari, puțin sub 160.000, iar diferența până la 230.000 sunt aproximativ 30.000 de posturi la plata cu ora și peste 40.000 de posturi ocupate de suplinitori. Deci o bună parte din orele în școlile din România sunt predate de suplinitori sau erau plătite suplimentar la plata cu ora", a spus oficialul român, citat de Agerpres.

Premierul a adăugat că această creștere a normei de predare efectivă a redus probabil la jumătate cele 30.000 de posturi la plata cu ora.



El a menționat că norma de 20 de ore de predare este norma la nivelul european.



"Dacă ne gândim, asta este norma în țări precum Franța sau Spania, iar în Germania este o normă de predare care se duce până la 25 de ore săptămânal", a susținut Ilie Bolojan.



Întrebat de ce nu a participat luni la discuțiile președintelui cu liderii sindicatelor din educație, la Cotroceni, el a amintit că a avut în această perioadă discuții cu sindicatele din domeniu.



"Ceea ce am decis este rezultatul unei analize a activității din învățământ", a răspuns șeful Guvernului.

