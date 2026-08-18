Mihai Fifor cere explicații despre cetățenia lui Dominic Fritz: „Știa ANC?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 09:21

Deputatul PSD Mihai Fifor cere explicații Autorității Naționale pentru Cetățenie în legătură cu procedura prin care Dominic Fritz a obținut cetățenia română. Social-democratul întreabă dacă instituția știa, în momentul analizării dosarului, că pe numele liderului USR exista deja un raport al Agenției Naționale de Integritate privind un conflict de interese.

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