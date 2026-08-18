Mihai Fifor cere explicații despre cetățenia lui Dominic Fritz: „Știa ANC?”

Deputatul PSD Mihai Fifor cere explicații Autorității Naționale pentru Cetățenie în legătură cu procedura prin care Dominic Fritz a obținut cetățenia română. Social-democratul întreabă dacă instituția știa, în momentul analizării dosarului, că pe numele liderului USR exista deja un raport al Agenției Naționale de Integritate privind un conflict de interese.
Mihai Fifor a prezentat marți, într-o postare pe Facebook, cronologia procedurii de acordare a cetățeniei lui Dominic Fritz și a pus sub semnul întrebării modul în care a fost evaluată condiția privind „buna comportare”, prevăzută de legislația privind cetățenia română.
„Vocalul și imaculatul Dominic Fritz, pogorât miraculos pe meleagurile românești ca să dea la temelie corupției, pare că a debutat cu dreptul ca proaspăt cetățean român. De ce? Pentru că, la mai puțin de două luni după ce Fritz depunea jurământul de credință față de România, o instanță a statului român taman confirma raportul ANI și, implicit, faptul că încălcase legea în materia conflictului de interese”, a scris Mihai Fifor.
Potrivit cronologiei prezentate de deputatul PSD, pe 4 iulie 2024, ANI a emis raportul prin care a constatat existența unui conflict de interese în cazul lui Dominic Fritz. În aceeași zi, Fritz și-ar fi depus dosarul pentru obținerea cetățeniei române.
Dominic Fritz a depus jurământul de credință și a devenit cetățean român pe 18 decembrie 2025.
Ulterior, pe 10 februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de Fritz împotriva raportului ANI. Pe 18 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul acestuia.
Explicațiile cerute de Fifor
Mihai Fifor susține că legislația privind cetățenia prevede ca solicitantul să dovedească, prin „comportament, acțiuni și atitudine”, respectarea ordinii de drept și să fie „cunoscut cu o bună comportare”.
Deputatul PSD subliniază însă că existența raportului ANI nu ar fi trebuit să conducă automat la respingerea cererii de cetățenie, dar consideră că Autoritatea Națională pentru Cetățenie trebuie să explice dacă avea cunoștință despre document.
„Nu spun că existența raportului ANI ar fi trebuit să ducă automat la respingerea cererii de cetățenie. Dar există o întrebare la care Autoritatea Națională pentru Cetățenie cred că ar trebui să răspundă: știa ANC că, în timp ce analiza dacă Dominic Fritz îndeplinește inclusiv condiția «bunei comportări» prevăzută de lege, pe numele solicitantului exista deja un raport al Agenției Naționale de Integritate?”, a scris Fifor.
„Dacă știa, cum l-a evaluat? Dacă nu știa, cum de nu știa?”, a adăugat deputatul PSD.
Fifor s-a întrebat, de asemenea, cum ar fi fost privită o astfel de situație în Germania, în cazul unui solicitant de cetățenie pe numele căruia exista un raport emis de o instituție de integritate.
„Un debut în forță pentru proaspătul cetățean român”
În finalul mesajului său, Mihai Fifor l-a ironizat pe liderul USR și a revenit asupra momentului în care instanța a confirmat raportul ANI, după ce Fritz devenise deja cetățean român.
„Dominic Fritz a devenit cetățean român pe 18 decembrie 2025. La nici două luni, o instanță a statului român confirmă faptul că Dominic Fritz încălcase legea în materia conflictului de interese. Patru luni mai târziu, Înalta Curte avea să pună punct definitiv procesului, respingând recursul integrului Fritz. Să recunoaștem…Un debut în forță pentru proaspătul cetățean român”, a conchis Fifor.