Mesaj IMPORTANT al șefului de secție ATI de la Marie Curie către părinți. REGULI simple de care are trebui ținut cont în cazul infectării și la ce să fie atenți în această perioadă

"Din nefericire, este cam aceeasi idee care a fost si la inceputu pandemiei, atunci cand nici adultii nu credeau ca sunt reale (cazurile de coronavirus - n.r.). Lucruile sunt evidente acum: suntem intr-o situatie critica. Referitor la copii, da, rata lor de infecatre este mai mica, dar exista. Exista sute de cazuri in Romania. Exista si cazuri de deces si in Romania, si in lume. Exista copii care mor cu comorbiditati, dar (copiii - n.r.) sunt o sursa importanta de transmitere a infectiei", spune medicul Cirstoveanu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS, atragand atentia ca trebuie sa avem grija, ca parinti, ca regulile sanitare sa fie respectate.

Catalin Carstoveanu subliniaza ca este foarte important sa avem grija de imunitatea copiilor, sa o restabilim, acolo unde este cazul.

"Cu totii stim acum cam ce e aceasta boala: este o boala inflamatorie grozava si o boala trombotica grozava. (...) trebuie mers cu profilaxia in sensul acesta. Asta stim pana acum. (...) In spitale sunt putin copii foarte grav bolnavi, cu sindromul inflamator nespecific, specific", a aratat medicul.

Intrebat daca parintii ar trebui sa isi lase copii in grija altora in momentul in care sunt confirmati pozitiv cu COVID-19, medicul a raspuns: "Nu, regulile trebuie sa fie foarte simple atunci: trebuie izolare in casa. Sunt lucruri simple, dar eficiente pentru societate, dar si pentru noi, ca familie, si asta pentru ca lucrurile pot degenera foarte rau".

Izolarea - spune seful ATI de la Marie Curie - este cel mai normal lucru. In plus, se poate face rapid.

Initial, medicul a recunoscut ca nu prea se stiam ce sa facem in astfel de cazuri (cand mama era confirmata pozitiv -n.r.), dar pe parcurs au aparut informatii despre boala, despre modul cum evolueaza aceasta, astfel ca acum se pot trage unele concluzii. "Initial s-a propus separarea mamelor de copii, acum e mai bine cu ei (impreuna -n.r.). Laptele matern e important, dar trebuie sa se tina cont in continuare de masurile sanitare: masca de protectie, dinfectarea mainilor (...)".

Cat priveste izolarea familiilor in care apar cazuri de coronavirus, acesta este de parere ca - fiind vorba de o perioada relativ scurta, 2 saptamani - copiii pot sa perceapa lucrurile "ca o joaca".

"Desi sunt foarte inteligenti, daca stim sa explicam lucrurile cu constiinciozitate, cu umor poate, cu seriozitate, copiii vor pricepe. E vorba de 2-3 saptamani. E foarte importanta cat fac asta (in perioada izolarii -n.r.) expunerea virala: "Daca copilul meu va ajunge in spital" – numai la asta trebuie sa ma gandesc. Incarcatura virala e foarte mare. Cand cineva e pozitiv trebuie, deci, izolat acasa. Cand am o infectie trebuie sa stiu ca lucrurile pot degenera", a subliniat el.

Mai mult, medicul a aratat ca este foarte important ca in aceasta perioada pandemica sa iesim din zona "facaturilor media si informatiilor politice": "Lucruile sunt foarte serioase! Trebuie sa trecem de minimalizari sau exagerari!"

Intrebat daca ar trebui copiii indepartati de familie, in perioada in care unul sau ambii parinti sunt infectati, Catalin Carstoveanu a raspuns: "Unii au facut asta pentru 2 saptamani, pentru siguranta. Altii, daca pleaca in casa unor bunici si sunt contaminati... lucrurile devin foarte serioase. (...) Altii i-au tinut acasa si au pastrat regulile, au grija de imunitatea copiilor lor, prin reguli simple, suplimente simple, de restabilirea imunitatii".