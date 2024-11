Etalare rune, marti 12 noiembrie 2024

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 12 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

BERBEC

Runa etalata – URUZ: Semnificatie PUTERE. Aceasta este runa finalurilor si noilor inceputuri. Este o runa a tranzitiei ce indica faptul ca viata pe care ai trait-o pana acum trebuie sa se schimbe pentru a face loc pentru o noua forma. Ai putea suferi o pierdere a unei relatii ce nu iti mai serveste sau a unei situatii de viata. Uruz iti reaminteste ca totul este un proces natural, totul e un inceput si un sfarsit permanent. Invata sa te adaptezi momentului, folosind puterea masculinitatii sau feminitatii ca suport si uita-te la toate oportunitatile care se ascund in spatele unei asa zise pierderi.

TAUR

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Acum vei putea primi raspunsurile pe care le cautai de mult timp. Raspunsurile pot fi deja acolo ca tu sa le vezi. Cauta semne si confirmari in preajma ta, dar chiar daca nu vezi mesajele, ghidarea va veni spre tine in vise.

GEMENI

Runa etalata – Eihwaz: Eihwaz este runa apararii si are un simbol magic semnificand intelepciunea gasita in adversitate. Ai puteri de defensiva si de atac la nevoie. Ai protectie, rabdare si strategie in fata atacurilor subite. In superstitia anglosaxona, se plantau anumiti copaci pentru a tine la distanta animalele nedorite. Nu trebuie temuta aceasta runa pentru ca ea semnifica si rezistenta si continuitate. Are puteri protectoare magice deci cand apare semnifica faptul ca esti in siguranta in fata unor atacuri si ai arme puternice de aparare.

RAC

Runa etalata – Gebo: Runa Gebo simbolizeaza unirea a doua forte in beneficiul ambelor parti. Fie ca este vorba despre afaceri sau dragoste, aranjamentul are ca scop avantajul reciproc, fara urma de egoism. Darurile sunt si de o parte si de alta.

LEU

Runa etalata – Hagalaz: Schimbarile brusce te pot lua prin surprindere, dar nu te lasa descurajat. Aceste perturbari sunt menite sa te elibereze de ceea ce nu iti mai serveste si sa te conduca spre noi inceputuri.

FECIOARA

Runa etalata – INGUZ. Acum este un moment de mare putere in care se poate termina ce trebuie sa se termine ca noi inceputuri sa poata incepe. Dificultatile pot fi rezolvate si clarificate mai usor. Fluturele iese din cocoonul sau. Miscarile te pot ajuta sa te eliberezi dintr-o situatie blocanta. Daca exista pericole, miscarile pe care le vei face te vor scoate din ele sau tine in afara lor.

BALANTA

Runa etalata – Laguz: La prima vedere, Laguz poate fi o runa negativa. Ea indica incertitudinea, nesiguranta, lipsa de putere in fata unui obstacol coplesitor. Si totusi, ea are beneficiile sale. Te pune in garda. Te face sa te intrebi: Chiar trebuie sa fac asta?! Laguz te instruieste foarte clar sa mergi cu valul. Sa te impotrivesti lui poate fi periculos.

SCORPION

Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Va incepe un nou capitol in calatoria ta prin viata. Oricum, asta poate insemna, precum intr-o carte, ca e nevoie sa se inchida unul ca sa poata incepe urmatorul. Este o vreme in care sa te bazezi pe abilitatile si cunostintele tale ca sa obtii cel mai mare succes de la noul inceput. Nu te baza numai pe destin ci si pe judecata ta.

SAGETATOR

Runa etalata -Teiwaz: Teiwaz îți sugerează să cauți echilibrul și armonia în viața ta spirituală. Meditația și introspecția te vor ajuta să găsești răspunsurile pe care le cauți. Conectarea cu valorile tale interioare și stabilirea unui scop spiritual clar te vor ghida spre o viață mai împlinită și plină de sens.

CAPRICORN

Runa etalata – WUNJO: Aceasta runa te anunta cu privire la o stare de securitate si relaxare ce va veni, cu o stare de bine accentuata. In sfarsit, lumina se mijeste dintre nori, fructele atarna pe crengile copacilor si vremurile rele raman in urma. Te poti vedea inconjurat de bucurie, de placere si de confort atat acasa cat si afara. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa te echilibrezi si sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbarile necesare s-au realizat deja si acum te poti linisti sa primesti binecuvantarile vestite de aceasta runa.

VARSATOR

Runa etalata – BERKANA, inversata. Runa simbolizeaza sanii Mamei Pamant cu care ne hraneste. Este posibil sa ai un comportament copilaros si imatur acum, deci sa ai nevoie sa fii sustinut de altcineva. Daca exista o problema de sanatate din care sa te recuperezi, vei beneficia de sustinere. Energia acestei rune este conectata la Freya, Mama zeita primordiala a vietii dar si cu Hild care restaureaza viata. Este energia devotiunii, a hranitului, a vindecarii prin ingrijire si implicare. Tot ce inseamna bebelusi, hrana, maternitate si act de a avea grija de o alta viata este legat de aceasta runa.

PESTI

Runa etalata – Eihwaz (inversata) : Trebuie sa iti exprimi potentialele aflate in stare latenta si inactiva. Ceea ce pare a fi periculos poate fi usor depasit prin efortul tau focusat si prin rabdare. Eihwaz este runa apararii si are un simbol magic semnificand intelepciunea gasita in adversitate.

sursa Sfatul Parintilor