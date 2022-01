Radu Țincu, medicul primar ATI Floreasc, a explicat în această dimineață, la Realitatea PLUS, de ce este importantă impunerea unor restricții în contextul înmulțirii numărului de cazuri de infecție cu COVID-19, dar și care este rostul adaptării vaccinurilor existente la noile variante ale coronavirusului.

"Doza booster si administrarea ei - lucrul acesta a fost determinat de scaderea eficientei anticorpilor pentru variantele virale. (...) Acum ne puntem intrebarea daca e nevoie de administrarea unei doze booster cu un alt vaccin sau sa schimbam compozitia vaccinului. Va reamintim ca acesta nu ar fi primul vaccin care se adapteaza variantelor virale. Si cel pentru gripa se adapteaza variantelor gripale", a afirmat Țincu.

Referitor la impunerea de noi restricții în contextul în care Capitala și alte 3 județe se află deja în scenariul roșu, după explozia de infectări din ultimele zile, medicul ATI a răspuns: "In momentul in care varianta Omicron devine dominata si cu transmitere accelerata -la noi nu s-a intamplat inca - in interval de 10 zile vom avea o crestere exponentiala. Avem, deci, nevoie de o limitare a ritmului de imbolnavire. Dincolo de efectele medicale, vor fi efecte socio-economice. Ce se intampla cu activitatea celor mai accesate servicii? Trebuie sa ne asiguram ca nu vom avea o crestere care sa duca la oprirea activitatilor in toata tara".

Cat priveste numarul mare de infectari din valul 5 aparut in randul copiilor, Radu Tincu a explicat situatia prin faptul ca acestia au devenit "tinta" imbolnavirilor din cauza ca nu sunt vaccinati.

"Predispozitia e data de faptul ca grupele pediartice nu sunt vaccinate. Neavand niciun fel de protectie, ele se infecteaza. Nu exista o schimbare in felul in care actioneaza Omicron pentru a imbolnavi copiii", a aratat medicul.

Potrivit acestuia, modul in care se produce infectarea tine de 3 aspecte: persoanele nevaccinate, cele la care au trecut 6 luni de la vaccinare si cele la care au trecut peste 6 luni de la imunizare.

