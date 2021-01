Medici, semnal de alarmă - noua tulpină Covid pune în pericol COPIII: "Trebuie să ne vaccinăm pentru a-i proteja"

"Copiii erau mai ocoliti ca frecventa si chiar si cu cazuri grave, dar aceasta tulpina este de 70 de ori mai contagioasa fata de copii decat este forma clasica. Si atunci, si copiii, si adultii sunt deopotriva infectati. Nu avem vaccin pentru copii sub 16 ani, nu se vacc copiii, in lume. Trebuie ca cei din jurul copiilor sa se vaccineze, toti, toti care ingrijesc copiii si care instruiesc copiii. Trebuie sa aiba teste facute si trebuie sa fie vaccinati. Merg sau nu la scoala? Toate persoanele, daca vrem sa ocrotim copiii, trebuie vaccinate. Altfel, copiii nu sunt in siguranta, e clar!", a spus, la Realitatea PLUS, medicul Ioan Gherghina.