Întrebat despre eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19 existente, medicul infecționist a precizat că acestea „ne protejează. (...)

Vorbim de tratamente. E o ipoteză, nimeni nu știe, este un număr mai mare de mutații in proteina Spike, poate fi mai scăzută (protecția dată de vaccinuri - n.red.).

Dar, în acest moment, vaccinarea e soluția pentru a nu dezvolta forme complicate. Doza booster potențează (răspunsul imun - n.red.), astfel încât o persoană vaccinată poate să facă o formă mai ușoară.

Cât de repede se fac update-uri la vaccinrui pentru adaptare, inclusiv pentru mutațiile din proteina Spike”.

Medicul infecționist a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, la „Pastila de Sănătate”, și despre protecția celor nevaccinați dar care au trecut prin boală și reinfectarea acestora cu noua tulpină OMICRON.

„Vorbim de o protectie mai redusa, nu spunem protectie ZERO. Depinde când m-am imbolnăvit. Dacă acum un an, un an și jumătate m-am îmbolnăvit, înseamnă că protecția a scăzut. Ne intereseaza un raspuns imun cât mai bun. Cine a trecut prin boală cu ceva vreme în urma e foarte corect sa facă schema (completă de vaccinare - n.red.), ca să fie asigurat. Nu spunem că nu are protecție, dar este vorba să aibă o protecție cât mai bună în fața acesteia (a tulpinii OMICRON - n.red.)”, a mai avertizat medicul Adrian Marinescu, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.