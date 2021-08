"Am propus niște soluții actualei majorități și în luna iunie, când am propus amendamente la legea consumatorului vulnerabil. Pe mine mă miră cumva ipocrizia asta a doamnei ministru (n.r. a Muncii, Raluca Turcan) și mă sperie modalitatea de a minți fără să ți se clintească niciun mușchi pe față. Asta este foarte periculos, din punctul meu de vedere. Nu poți să fii atât de ipocrit să vii la televizor, tu, dintr-o majoritate guvernamentală, care ai trimis în Parlament o lege care prevede intrarea în vigoare a acelei legi abia în septembrie 2022, să spui că acum vrei să urgentezi, să intre în vigoare la 1 ianuarie 2022. Dar ce faci cu lunile octombrie, noiembrie, decembrie? La amendamentele pe care le-am propus în Senat când s-au discutat în prima cameră, unul din amendamente era intrarea în vigoare a acestei legi de la 1 septembrie 2021. Ghiciți ce?! Guvernul, și implicit doamna Turcan, trimite un punct de vedere negativ către Senat că nu își dorește intrarea în vigoare din acest an a legii consumatorului vulnerabil, deci practic să îi lase pe iarna 2021-2022 pe cetățenii români descoperiți în fața acestui val de scumpiri bineînțeles din cauza și scumpirilor internaționale, dar mai ales a liberalizării pieței din energie", a declarat fostul ministru al Muncii Marius Budăi, la emisiunea Jocuri de Putere, de la Realitatea PLUS.

