Doi poliţişti de la Secţia 23 şi un dispecer sunt cercetaţi de Serviciul Control Intern al Poliţiei Capitalei deoarece nu au chemat pirotehniştii în urma unui apel telefonic făcut de un bărbat, în care ar fi semnalat că are o bombă amplasată sub maşină. Se ia în calcul ca barbatul să-și fi pus singur sub autoturism dispozitivul improvizat.