Manager "Marius Nasta": 6 din 10 pacienți decedează la Terapie Intensivă

"Am fi foarte fericiti daca spre sfarsitul lunii se va stabiliza numarul cazurilor. Cel mai probabil vom mai avea cresteri in urmatoarele zile, pana la jumatatea lunii octombrie. Din pacate, noi nu ne-am asteptat sa avem acest numar mare de cazuri atat de devreme, in aceasta toamana. Ne asteptam sa creasca undeva dupa jumatatea lunii octombrie, insa, iata, numarul a trecut de 3.000 inca din aceste zile", a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta", din Bucuresti, pentru ziare.com.

"Starea de urgenta nu ar aduce numai beneficii, ci ar aduce si o problema asupra sistemului medical. Impunerea restrictiilor ar trebui sa se faca in unele teritorii unde incidenta este foarte mare. Cand prin respectarea regulilor putem sa reducem numarul de cazuri, cred ca trebuie sa o facem. Nu cred ca revenirea la o stare de urgenta generala ar aduce beneficii sistemului medical", a mai spus medicul.

În ceea ce privește situatia de la Terapie Intensiva, managerul Institutului "Marius Nasta" atrage atentia ca este in continuare critica, toate paturile fiind ocupate.

"Azi, la "Marius Nasta" erau ocupate toate paturile de la ATI. Rata de mortalitate este mare in ATI. Sase din zece pacienti decedeaza. In Institutul "Marius Nasta" nu sunt tratati doar pacientii cu noul coronavirus, ci si cei care sufera de cancer pulmonar sau tuberculoza. Din pacate cei care se prezinta in ATI sunt in stare grava. Unii au amanat venirea la spital de frica. Le este frica sa nu se contamineze de la vreun pacient infectat. Au crezut ca lucrurile se vor mai calma. Insa nu s-a intamplat asa. In prezent, numarul de pacienti non-Covid care se poate interna este mic. Pacientii care ajung in spitale ajung cu forma grava de boala. Pacientii trebuie sa stie ca circuitele sunt foarte stricte, astfel incat riscul de infectare cu SARS-CoV-2 este minim. Este mai mare riscul sa te infectezi intr-un loc public, unde nu porti distanta si masca, decat intr-un spital", a mai spus medicul.

De la inceputul pandemiei, in Romania, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 113.112 pacienti au fost declarati vindecati.