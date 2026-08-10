Mama unuia dintre atacatorii ambulanței din Cluj explică de ce au sărit cu bâtele: „Se aude că fură copii, să le ia organismul din ei”

Un zvon răspândit pe TikTok ar fi stat la baza atacului asupra unei ambulanțe din comuna Recea-Cristur, județul Cluj, susține mama unuia dintre tinerii arestați în acest caz. Femeia spune că localnicii s-ar fi temut că echipajul medical venise în zonă pentru a răpi copii și a le preleva organele.
Mama inculpatului a încercat să explice reacția violentă a grupului prin informațiile false care circulau în comunitate și prin faptul că ambulanța ar fi trecut de mai multe ori prin zonă. Potrivit acesteia, repetarea deplasărilor autospecialei ar fi alimentat și mai mult suspiciunile.
„Se aude că fură copii”
Femeia afirmă că în momentul în care ambulanța a ajuns în sat se aflau mai mulți copii pe drum, iar localnicii ar fi intrat în panică, după ce auziseră că autospecialele medicale ar veni pentru a lua copii și a le preleva organele.
„Să-i omoare, să le ia organismul din ei. Se aude că fură copii. Salvarea a venit; erau trei copii în sat și s-au dat la ei. (..) A fost sâmbătă seara, toți erau pe drum. Ăștia (n.r.: cu referire la adulți) s-au speriat, o dat după ambulanță. Tot au umblat. O mers în sus, iar au venit în jos, iar au mers în sus. Tot umbla ambulanța, că și omul ăla o trebuit să se despartă de acolo să nu mai stea într-atâția copii. Și atâta a fost tot”
Potrivit relatării femeii, faptul că ambulanța a circulat în repetate rânduri pe aceeași porțiune de drum ar fi contribuit la apariția suspiciunilor. Ea susține că oamenii din zonă nu ar fi știut motivul pentru care echipajul medical se deplasa prin localitate și ar fi interpretat situația prin prisma zvonurilor care circulau.
Zvonul ar fi venit de pe TikTok
Întrebată de unde provenea informația potrivit căreia ambulanțele ar fura copii, mama inculpatului a precizat că nu folosește TikTok. Ea spune însă că povestea ajunsese la ea prin intermediul unor persoane mai tinere din comunitate.
„Așa se auzea pe TikTok, că îi fură, eu n-am TikTok, doar ce am auzit la ăștia mai tineri și ne-am speriat toți”, a mai spus femeia.
Declarația vine după ce anchetatorii au stabilit că atacul asupra ambulanței a avut loc în contextul unor informații false potrivit cărora echipajele medicale ar veni în localitate pentru a lua copii.
Șapte persoane au fost arestate preventiv
Judecătoria Dej a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a șapte persoane implicate în incident. Este vorba despre șase bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani.
Cei șapte sunt cercetați în legătură cu agresiunea asupra echipajului medical din Recea-Cristur. În cazul celor șase bărbați, acuzațiile vizează tulburarea ordinii și liniștii publice, în timp ce femeia este cercetată atât pentru această faptă, cât și pentru lovire sau alte violențe.
Prin intermediul avocaților desemnați din oficiu, inculpații au cerut instanței înlocuirea arestului preventiv cu măsuri mai puțin severe. Printre variantele solicitate s-au numărat arestul la domiciliu și controlul judiciar.
Ambulanța a fost atacată, iar șoferul a fost rănit grav
În timpul agresiunii, atacatorii au lovit autospeciala, unul dintre geamurile ambulanței fiind spart. Fragmentele de sticlă l-au rănit grav la un ochi pe șoferul echipajului medical.
Deși suferise o leziune serioasă și avea probleme cu vederea, ambulanțierul nu a oprit deplasarea. El a continuat să conducă pentru a transporta pacientul la spital.
Ulterior, șoferul ambulanței a fost internat și a avut nevoie de intervenții chirurgicale de urgență pentru rănile suferite în urma atacului.