Pe lângă boală, Ana și fiica ei au avut de îndurat și alte lucruri. Cele două au fost repartizate în saloane alăturate, 5 și 4. Sunt rezerve de câte două locuri. În fiecare zi, de la geamurile salonului, orice pacient care e internat acolo, la Dermatologie, vede cum se fac autopsii și se examinează cadavre.

Serviciul de Anatomie Patologică e vizavi, iar geamurile de mari dimensiuni nu sunt acoperite cu nimic.

„E un film horror, am ieșit traumatizate din spital. Cum e posibil așa ceva? Sunt geamuri imense, nu sunt acoperite. Și să vrei sa nu vezi, tot vezi, că nu ai încotro. Păi e posibil ca pacienții să vadă morții cum sunt întorși, cărați, cum se evisecerează, cum scot plămânii din ei, cum dau cu dușul pe ei? Am spus prima dată acest lucru asistentelor și au zis că nu au ce să facă. Dar e inuman. Cu mine în salon a stat o doamnă cu infecții la picioare. Vă spun, toată ziua cobora din salon și stătea afară să nu mai vadă ce se întâmplă. Era frig, nu era, ea era acolo. Fiica mea are coșmaruri. Păi cum, domnilor, la vârsta asta să te expună la așa ceva?”, spune Ana, pentru actualdecluj.ro.

„Noi nu am mai dormit de când ne-am externat, din 3 noiembrie”, adaugă femeia.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Cluj a fost informat despre acest caz și ar fi dispus acoperirea geamurilor din secția de anatomie patologică.

„Conducerea spitalului își exprimă părerea de rău pentru situația creată. A fost un caz izolat, zona respectivă este folosită temporar pentru activități didactice . S-au luat imediat măsuri provizorii de protecție a zonei, urmând ca în scurt timp să fie montată pe geamuri folie de protecție autoadezivă. În paralel, s-a demarat o anchetă internă care să identifice cauzele care au dus la această situație neplăcută”, a informat conducerea instituției.