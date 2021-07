Cum se trezesc unii milionari peste noapte, fără să câștige la loterie? Simplu, tranzacționează drepturi litigioase.



Mafia retrocedărilor nu doarme niciodată și scoate averi de milioane de euro de la stat.

Prin scheme atent clădite, din care fac parte și oameni ai instituțiilor publice, mafia reușește să obțină despăgubiri pentru pământuri ale căror drepturi le cumpără la prețuri de nimic, pe care apoi le umflă artificial, spre decontul statului.



Pe 23 iulie, instanța a decis ca 3 oameni de afaceri să restituie Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, înființată în guvernul Tăriceanu, peste 80 de milioane de euro.

Decizia, pe larg, a instanței, poate fi consultată AICI.



Este vorba despre Valentin Vişoiu, Gheorghe Manole şi Florin Barbu, judecați într-un dosar al drepturilor litigioase pentru un teren de peste 20 de hectare în sectorul 3 din București. Decizia Tribunalului Bucureşti nu este definitivă.



Conform procurorilor DNA, valoarea despăgubirii date celor trei este de peste 375 de milioane de lei sub formă de acţiuni la Fondul Proprietatea. Suma a fost umflată cu 60 milioane de euro.



Tot procurorii au arătat că afaceriștii n-ar fi pus mâna pe avere, dacă nu ar fi avut susținere din interiorul Autorității aflată în subordinea premierului.



Vișoiu nu este străin de banii statului, obținuți prin ANRP.



Publicația comisarul.ro arată că afaceristul a mai încasat, cu titlu de despăgubiri, 11,4 milioane de lei, în 2007, pe un teren agricol de 8 mii de metri din Pitești. Vișoiu a cumpărat drepturile litigioase cu 120 de mii de euro, având astfel un profit de 30 de ori mai mare decât suma investită. Despăgubirea s-a transformat și de data aceasta în acțiuni la Fondul Proprietatea.



Într-un alt dosar, de data aceasta din 2008, Valentin Vişoiu a primit despăgubiri de 13,4 milioane lei pentru un teren agricol de un hectar, situat tot în Piteşti, după ce a dobândit drepturile litigioase împreună cu o altă persoană, pe o sumă de trei ori mai mică.



A mai primit 44,9 milioane de acţiuni la Fondul Proprietatea ca despăgubiri pentru încă un teren de 4 hectare, la doar 10 zile faţă de dosarul precedent în care Vişoiu primise despăgubiri în valoare de peste 13 milioane de lei.



În 2011, Valentin Vişoiu a mai obținut 74 milioane de acţiuni la Fondul Proprietatea ca parte dintr-o despăgubire pentru un teren de 13 hectare din Sectorul 2 al Capitalei.



Și, în 2018, Valentin Vișoiu intra în topul Capital cu o avere estimată la 55 milioane euro. Din cele cinci dosare care vizau despăgubiri pentru drepturi litigioase, afaceristul a ajuns să aibă 3,5% din Fondul Proprietatea, adică peste 400 de milioane de acţiuni.



Milionarul îmbogățit de ANRP are o condamnare de 8 ani de închisoare cu executare, în primă instanță, pentru dare de mită.



Vișoiu, apropiat al fostului primar PSD Tudor Pendiuc, a primit sprijin din partea edilului pentru a încheia un contract bănos cu SC Publitrans 2000 SA, societate ce asigură transportul public local în Piteşti, la care acţionar unic Consiliul Local Piteşti. La schimb, afaceristul care face bani și ca dezvoltator imobiliar, i-a dat fiicei primarului, Emanuela Pendiuc, ca mită, un apartament în complexul rezidențial pe care îl deține.



Totodată, băieții șmecheri au beneficiat de sprijin de la cel mai înalt nivel contra comisioanelor generoase.



Presa națională a dezvăluit, în trecut, nivelul la care s-a implicat fostul premier Emil Boc în jocurile ANRP.



În decembrie 2010, Emil Boc l-a numit pe consilierul său, Ionuţ Popescu, director general al Fondului Proprietatea.



În mai 2011, printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul Boc a decis că ANRP poate stabili că unii pot primi cu prioritate acţiuni la Fondul Proprietatea dacă sunt invocate cazuri medicale sau sociale.



Nu mai puțin de 2.269 de dosare au fost soluţionate cu prioritate, pe baza acestei ordonanțe.



Mai mult, soțul Andreei Vass, consiliera lui Emil Boc, a încasat de la ANRP aproape 150.000 de euro pentru 668 de rapoarte de evaluare, susțin jurnaliștii.

Prin firma lui Paul Vass, terenul lui Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu, ar fi fost evaluat la 10 milioane de euro, în loc de 700 de mii.



Metoda comisioanelor la sacoșă plimbate prin guvernul Boc a fost întărită și de declarațiile fostul ministru al Comunicaţiilor, Gabriel Sandu, în dosarul Microsoft.



„Pe întreaga perioadă a mandatului meu de ministru, am finanţat PDL cu sume lunare însumând circa 300.000 de euro în total. Aceste sume le-am înmânat direct şefului meu, Emil Boc, primul ministru al României”, a declarat Gabriel Sandu, adăugând și că și-a plătit funcția de ministru, potrivit Realitatea PLUS.



Lista celor care au luat miliarde de euro de la stat este mult mai lungă, dovadă fiind topul 30 al beneficiarilor de despăgubiri, publicat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, în 2015. Compensațiile acordate însumează 1 miliard de euro.



Printre beneficiarii se află Vasile Geambazi - nepotul lui Gigi Becali, omul de afaceri Gheorghe Stelian, un apropiat al lui Dorin Cocoș și omul de afaceri Horia Simu Șchiopu - cu cea mai mare despagubire individuala.



De asemenea, pe lista celor mai mari 30 de dosare, figureaza si mostenitori directi ai proprietarilor de drept, precum mostenitorii industriasului interbelic Nicolae Malaxa.

Loreen Ellen Malaxa, Georgeta Palade Van Dusen și Philip Theodore Palade au primit de la stat 622 de milioane de lei.





Pe locurile 4 și 5, dar și pe 27 și 28, se regăseau numele lui Valentin Vișoiu. Din nou. Cu încasări de sute de milioane de lei.



Realitatea Plus a solicitat ANRP o listă actualizată a beneficiarilor. Dacă Autoritatea va da curs cerinței, s-ar putea deschide o veritabilă cutie a Pandorei, mai transmite Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu a anunțat, joi, 29 iulie, în emisiunea „Culisele statului paralel”, că Autoritatea a răspuns solicitării Realitatea PLUS. Astfel că, în perioada 2018-2020, în doi ani, despăgubirile au fost în valoare de 1 miliard de euro. Despre un top actualizat, ANRP a invocat protecția datelor - GDRP, amintind de topul publicat de instituție în 2014.