Un avertizor de integritate scoate la lumină modul flagrant prin care administrația locală a încălcat legea și a emis, pe bandă rulantă, autorizații pentru proiecte de milioane de euro.

După tot scandalul a fost demis doar arhitectul-șef al Primăriei. În timp ce proteja mafia imobiliară, edilul din Tulcea îl susținea vehement pe Bolojan și le cerea oamenilor să îl susțină pe Bolojan în ceea ce privește tăierile aberante și creșterile de taxe.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere referitor la aceste acuzații de la Ștefan Ilie și Primăria Constanța, dar nu am primit un răspuns.

Proiecte imobiliare de milioane de euro se ridică în Tulcea fără să respecte nicio prevedere legală legată de urbanism. Totul se întâmplă sub patronajul edilului penal Ștefan Ilie, care semnează autorizațiile de construcție fără să țină cont de normele în vigoare. Întreaga schemă este verificată de către Inspectoratul de stat în construcții, dar și de către procurorii DNA, după ce s-au făcut mai multe sesizări.

Operațiuni elaborate pentru fentarea legislației în construcții

Un caz școală prin care autorizațiile de construcție sunt emise de primăria Tulcea este cazul unui complex imobiliar de 8 blocuri, construit de către SC Le Franc SRL. Proiectul a început în anul 2020, potrivit avertizorului de integritate, iar de aici a început o întreagă operațiune de a fenta legislația în vigoare.



Terenul pe care începuse construcția ilegală a fost vândut în data de 31 august 2020 de la SC Le Franc SRL către SC Delta Rex SRL.



Vânzarea s-a făcut după ce, pe 28 februarie 2020 ,Primăria Tulcea a efectuat o vizita în teren la SC Le Franc SRL unde a constatat ca se află în execuție lucrări de construire neautorizate și au fost aplicate amenzi în valoare de 25 mii lei, cu termen de intrare în legalitate 6 luni.

La o perioada de fix 6 luni de la aplicarea contravenției, SC Le Franc SRL a vândut terenul și construcțiile către SC Delta Rex SRL. În aprilie 2021, Primăria a eliberat certificatul de urbanism pe numele SC Delta Rex SRL în scopul construire a unui ansamblu rezidențial. Aici este o alta încălcare a legislației deoarece scopul certificatului de urbanism trebuia să aibă denumirea de: construire ansamblu rezidențial – intrare în legalitate.



În data de 23 septembrie 2021 Primăria Tulcea a emis autorizația de construire 181 prin care se autorizau lucrări de construire a ansamblu rezidențial, cu toate ca acestea fuseseră deja finalizate.

Actele de recepție și avizele de mediu, cu multe nereguli

De asemenea, în documentele transmise autorităților de avertizorul de integritate, se pot observa mai multe nereguli privind recepția, dar și legate de obținerea documentației de mediu.



Edilul Ștefan Ilie a fost condamnat la un an închisoare, în luna aprilie a acestui an. Judecătorii au dispus amânarea aplicării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere de doi ani, pe parcursul căruia trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere. El a scăpat de închisoare pentru că a încheiat un acord de recunoaștere cu procurorii DNA, după ce a mărturisit că a făcut presiuni asupra fostului șef la gărzii de mediu Tulcea Dorin Merean.



După ce toate aceste documente au ajuns pe masa Inspectoratului de Stat în Construcții, la câteva zile distanță arhitectul șef din primăria Tulcea a demisionat din funcție.