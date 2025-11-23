Fostul lider liberal spune că nu a primit niciun semnal înaintea demiterii:„Atâta timp cât într-o lună și jumătate nu mi s-a adresat niciun reproș, nicio critică, nu mi s-a făcut nicio observație și nici nu mi s-a cerut să nu mai apar public... Iar acest lucru îl spun nu numai despre președinte, îl spun și despre ceilalți oameni implicați în comunicarea publică. Și eu nu am primit nicio observație în toată această perioadă, ca să aflu acum că domnul președinte de-aia m-a demis.”, a spus Ludovic Orban într-un interviu tv.

Orban a remarcat și contrastul dintre ritmul numirii și cel al demiterii: „Mi-a luat patru luni și jumătate ca să fiu numit în funcție și o singură zi ca să fiu demis.”

Relația cu PSD, sursă de tensiune

Fostul consilier a sugerat că apropierea Cotroceniului de PSD ar putea fi una dintre cauzele rupturii. „Eu am criticat PSD atunci când era de criticat. Țara e blocată de peste o lună. Pensiile magistraților au fost declarate neconstituționale din cauza faptului că toți judecătorii PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitate. Nu mi se pare normal ca premierul unei coaliții să fie atacat continuu, și asta plecând de la liderul unui partid.”

Orban a subliniat rolul consilierilor în comunicarea publică: „Un consilier poate să spună lucruri pe care nu le poate spune președintele. Eu am abilitatea să știu când trebuie angajată președinția și când o poziție exprimată este personală.”

În continuare, a criticat modul în care Nicușor Dan gestionează relația cu social-democrații: „Nu cred că în relația cu PSD trebuie să arăți prea multă amicalitate sau disponibilitate spre compromis. PSD așa e construit, îi dai un deget și ia o mână.”

Referire directă la Sorin Grindeanu

Orban a menționat explicit un episod recent: „Nu pot să nu remarc atunci când un președinte de partid spune că a vorbit în dimineața respectivă cu președintele României, iar președintele României nu infirmă astfel de informații. M-am referit la Grindeanu.”

Dezamăgire și avertisment

La final, Orban și-a exprimat dezamăgirea față de Nicușor Dan: „M-a dezamăgit. Sper să facă lucrurile pentru care l-am sprijinit. Dar îmi permit să atrag atenția atunci când una dintre direcțiile pentru care l-am sprijinit nu va fi respectată.”

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan se poate baza pe președinte, răspunsul său a fost tranșant: „Eu, în locul lui Ilie Bolojan, aș fi îngrijorat de demiterea lui Ludovic Orban.”

