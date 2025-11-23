De altfel, Nicușor Dan a avut grijă să își răsplătească susținătorii. Printre ei Ionuț Moșteanu - aflat la cârma ministerului Apărării, deși nu are nicio competență sau Valentin Naumescu - cel care i-a propus lui Nicușor să intre în cursă, iar acum este consilier la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan dădea tonul anchetării lui Călin Georgescu chiar din seara în care acesta a câștigat primul tur al prezidențialelor, pe 24 noiembrie 2024. Aflat într-un platoul de televiziune,

Nicușor Dan a cerut ca oamenii legii să facă cercetări pentru a stabili cum a reușit Călin Georgescu să câștige simpatia românilor. De altfel, Nicușor Dan a fost cel care a lansat ideea de război hibrid.

„Vreau o analiză de la instituțiile statului român, despre cum s-a întâmplat lucrul acesta. Despre câți bani, câte conturi, ce mecanisme s-au folosit pe TikTok pentru ca omul ăsta să fie promovat. Pentru chestiunile astea cibernetice există niște instituții ale statului. Eu vreau de la institutțiile statului o explicație rațională despre cum omul ăsta a trecut de la 1% la 20% în două săptămâni”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan modifică strategia de apărare după pofta ONG-urilor. Reziștii i-au recomandat și cum să modifice siguranța națională

În schimb, Marcel Ciolacu anunța după primul tur că PSD nu va face nicio contestație, deși era pentru prima data în istorie după 89 când social-democrații nu aveau candidat în turul 2 în bătălia pentru Cotroceni. E un semn că fostul premier ar fi știut că demersul ar fi fost unul inutil, ținând cont de decizia luată ulterior de Curtea Constituțională.

Deși a intrat în turul 2 alături de Călin Georgescu, Elena Lasconi vorbea la scurt timp după rezultatele exit-poll despre pericolul unor interferențe rusești, deși în spațiul public nu erau lansate încă aceste ipoteze. Totodată, Lasconi a subliniat încă din noaptea alegerilor faptul că USR nu este un partid perfect, un lucru important ținând cont de trădarea care a urmat.

„Suntem mai puternici decât ce se visează la Moscova. garantez tuturor forțelor democratice și pro-europene că vom lăsa orgoliile la garderobă și vom face propuneri concrete pentru a ne uni în fața acestui pericol. USR nu este perfect și credeți-mă, știu asta foarte bine. Dar nu a trădat niciodată valorile Revoluției din decembrie 1989”, spunea Elena Lasconi în cadrul unui discurs public.

Pe 27 noiembrie 2024, fostul președinte Klaus Iohanis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În cadrul ședinței au fost analizate „posibile riscuri la adresa securității naționale”.

Iar reziștii și-au adunat oamenii în stradă pentru a protesta față de victoria lui Georgescu și au invocat un posibil „pericol”.

Cristian Terheș și Sebastian Popescu au avut un rol important în anularea primului tur de scrutin. Deși nu au reușit să obțină nici măcar 3 la sută din voturi, aceștia au depus contestații la CCR pe motiv că alegerile ar putea fi fraudate.

Răspunsul halucinant al lui Nicușor Dan când a fost întrebat dacă sărăcia este o amenințare la siguranța națională



După ședința CSAT, din 28 noiembrie 2024, s-a stabilit că au existat atacuri cibernetice în alegeri, în timp ce Curtea Constituțională cerea renumărarea voturilor.

Cum și după renumărare, tot Călin Georgescu era pe primul loc, magistrații CCR au anunțat că pe 2 decembrie vor decide ce se întâmplă cu alegerile prezidențiale.

Inițial, fostul șef al Curții, Marian Enache a anunțat că bătălia merge mai departe, asta ca peste doar 4 zile, mai exact pe 6 decembrie să se răzgândească.

În joc a intrat și Parchetul General, care s-a sesizat în legătură cu posibile interferențe rusești în alegeri. Iar pe 6 decembrie 2024 fostul președinte Klaus Iohannis anunța anularea scrutinului din 24 noiembrie.

În timp ce toată lumea cerea dovezi privind posibila intervenție de la Kremlin și în stradă erau proteste fără precedent față de anularea primului tur de scrutin, Nicușor Dan era la Cluj cu Valentin Naumescu și puneau la cale preluarea puterii. De altfel, și oamenii din jurul actualului șef de stat s-au activat pe rețelele de socializare și îi cereau acestuia să candideze - unul dintre ei fiind Vlad Gheorghe.

În timpul campaniei electorale pentru alegerile din luna mai 2025, Nicușor Dan lăuda decizia judecătorilor CCR și spunea că era „necesară”. Asta, deși inițial catalogase situația ca fiind „un eșec al statului”.

Elena Lasconi a fost cea care a a aruncat bomba după ce a fost mazilită de propriul partid în favoarea lui Nicușor Dan. Fosta lideră a USR spunea că acesta era în cărți pentru prezidențiale înainte de anularea primului tur de scrutin.

„S-au schimbat regulile jocului, s-au schimbat candidații ca în această campanie electorală să fie pe primele locuri oameni ai sistemului. Vreau să mă uit în ochii lui, Nicușor viclean copil de casă, sunt absolut convinsă că a vrut să mă scoată din joc pentru că încurcam foarte mult sistemul anul trecut”, a spus Elena Lasconi în cadrul unei dezbateri electorale pentru turul doi al alegerilor prezidențiale.

