Într-un comunicat, reprezentanții Palatului Cotroceni spun că propunerile venite au îmbunătățit semnificativ documentul.

"Sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie. Președintele susține că documentul asigură cadrul strategic pentru organizarea și coordonarea activităților privind securitatea și apărarea țării."

Însă, Nicușor Dan a făcut apel și la mediul privat să se implice și să scrie legi pentru că lipsește capacitatea Guvernului.

Comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale