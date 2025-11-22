Nicușor Dan s-a pierdut și a spus că va reflecta asupra acestui aspect în următoarele zile.

Reporter - Nu considerați sărăcia o amenințare la adresa siguranței naționale? Și dacă o considerați, de ce nu apare în strategie?

Nicușor Dan - Vom reflecta și pentru ca e un document care este pus în dezbatere, cred ca este asbolut pertinent ce spuneti.

Reporter - Adică veți reflecta cu privire la sărăciei ca pericol la adresa siguranței naționale de acum înainte?

Nicușor Dan - Nu am înțeles.

Reporter- Veți reflecta de acum inainte cu privire la posibilitatea ca sărăcia să fie o amenintare la siguranța națională?

Nicușor Dan - Nu, vom reflecta în cuprinsul acestor 12 zile la sugestia pe care dumneavoastră ați pus-o.

Reporter - Întrebarea este dacă considerați sau nu că este o amenintare?

Nicușor Dan - Eu cred că este.

