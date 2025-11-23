Românii sunt revoltați după ce au aflat că trebuie să plătească taxe în plus pe anexele din propria curte.

Aceștia spun că după ce scumpirile i-au îngenuncheat, acum Bolojan vrea să le distrugă și munca de-o viață. Pentru sere, magazii, dar și cotețele găinilor sau ale câinilor vor trebuie să achite bani în plus.

„O sa produci bani ca daca nu, nu o sa avem bani sa platim pentru tine, Bobita. Cotetul ala e gol si trebuie sa il stric ca daca ma gaseste cu el imi ia taxe...treci de acolo, nu mai lătra ca iti darama astia cotetul”

„Altceva stiu sa faca decat sa taie si sa puna taxe ? Taie de la mame. copii si isi pun ei salarii mari si pensii speciale ca din alea nu taie dar taie de la amaratii aia care dau cu sapa ca noi”, a spus un gospodar reporterilor Realitatea Plus.

