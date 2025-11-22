Prin noile reglementări din Codul Fiscal, solariile, răsadnițele, serele, silozurile și depozitele de cereale vor intra, începând cu 2026, în categoria clădirilor supuse impozitării locale.

Suma percepută va reprezenta aproximativ jumătate din cota aplicată clădirilor obișnuite cu destinație economică, iar valoarea impozabilă va depinde de localitate, zonă și suprafața construcției, potrivit revistei Ferma.

Prin această schimbare, statul elimină una dintre cele mai cunoscute facilități fiscale acordate până acum producătorilor agricoli. Motivele invocate de guvern sunt: uniformizarea modului de impozitare, astfel încât toate clădirile să fie tratate similar din punct de vedere fiscal, și reducerea excepțiilor din Codul Fiscal, considerate prea numeroase.

În aceste condiții, fermierii care cultivă legume în solarii și răsadnițe vor avea un cost suplimentar ce trebuie inclus în prețul final al produselor.