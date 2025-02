Morcovii au numeroase beneficii. Sunt legume nelipsite din orice ciorbă sau supă, datorită gustului lor. Aceste legume, însă, sunt pline de vitamine și au numeroase beneficii pentru organism. Iată de ce este bine să consumi morcovi.

Conțin antioxidanți

Beta-carotenul este un puternic antioxidant, pe care îl găsim în morcovi, ce aduce numeroase beneficii sănătății, protejând împotriva cancerului. De asemenea, conțin vitamina A care ajută la menținerea sănătății pielii.

Studiile au arătat că cei care au fost fumători și consumă zilnic beta-caroten, prezintă un risc mai mic de a face cancer la stomac. De asemenea, beta-carotenul poate fi asimilat și din spanac, varză kale și cartofii dulci, scrie buzznoble.com.

Ajută digestia

Morcovii conțin fibre, minerale, vitamine și enzime esențiale sănătății tractusului digestiv. Sunt, de asemenea, bogați în calciu și magneziu și minerale care sunt esențiale în contracția musculaturii tractusului digestiv. Studiile au arătat că un consum regulat de morcovi reduce riscul de a face ulcer gastric, scrie aceeași sursă.

Conțin elemente alcaline

Organismul are nevoie de un echilibru între alimentele acide și alcaline, pentru o sănătate perfectă. Alimentația modernă tinde să fie foarte bogată în elemente acide, de aceea, este necesar consumul de alimente alcaline care să echilibreze balanța. Morcovii conțin aceste elemente alcaline.

Conțin potasiu și fosfor

Potasiul și fosforul sunt elemente esențiale pentru un echilibru în organismul nostru, în special pentru a reduce tensiunea arterială, dar și pentru sănătatea rinichilor. Morcovii conțin aceste elemente necesare sănătății organismului.

Mențin sănătatea dinților

Consumul de morcovi îți va conferi dinți mai curați, din mai multe puncte de vedere. Dacă veți mușca dintr-un morcov crud, dinții se vor curăța de placa bacteriană depusă pe aceștia, iar proprietățile alcaline ale morcovilor vor balansa PH-ul din gură. Morcovii, de asemenea, ajută la producerea de salivă, care diminuează numărul bacteriilor din cavitatea bucală.

Grăbesc vindecarea rănilor

Consumul de morcovi grăbește vindecarea rănilor, datorită vitaminei C și a beta-carotenului, pe care le conține. De asemenea, ajută la producția de colagen, esențial pielii, dar și la creșterea imunității organismului. Reduce inflamațiile și grăbește procesul de vindecare, iar dacă veți aplica direct pe rănile mici o bucată de morcov, va grăbi vindecarea, scrie sursa precizată.

Au beneficii pentru ochi, păr, unghii și piele

Datorită nutrimentelor pe care le conțin, morcovii aduc beneficii întregului organism, dar în special pentru păr, unghii, piele și pentru vedere. Fitonutrienții din morcovi ajută la regenerarea celulară, aceasta fiind un proces natural automat, esențial pentru menținerea unei vederi bune, pentru o piele sănătoasă, unghii rezistente și un păr frumos, conform aceleași surse.

Prevenirea degenerescentei maculare

Degenerescenta maculara legata de varsta (DMLV) este una dintre principalele cauze ale pierderii vederii la persoanele in varsta. Insa, cercetarile au descoperit ca persoanele care au consumat o cantitate mare de beta-caroten aveau un risc cu 40% mai mic de degenerescenta maculara. Acest lucru este posibil, deoarece antioxidantii din morcovi, precum luteina si zeaxantina, protejeaza ochii impotriva daunelor oxidative cauzate de radicalii liberi, reducand riscul acestei afectiuni.

Protectia impotriva cataractei

Vitamina A si alti antioxidanti prezenti in morcovi joaca un rol esential in prevenirea cataractei, o afectiune oculara caracterizata prin opacifierea cristalinului. Studiile sugereaza ca o dieta bogata in alimente cu beta-caroten poate contribui la reducerea riscului de dezvoltare a cataractei.

