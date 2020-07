Mesajul ministrului Sănătății pentru deputații PSD de la shaormerie: O atitudine îndoielnică. Să lăsăm acea bravură la nivel politic

Ministrul Sănătății a explicat că, atunci când parlamentarii dau astfel de exemple, atitudinea la nivel național nu poate fi decât îndoielnică.

„Sunt reguli pe care trebuie să le respectăm toți. Noi, persoanele publice, trebuie să le respectăm mai tare decât mulți alții. Noi suntem un exemplu. Când vine un așa exemplu (cum este cel al deputaților PSD-n.r.), atitudinea nu poate fi decât îndoielnică la nivel național”, a declarat Nelu Tătaru, la Realitatea Plus, potrivit Realitatea de București.

„Daca cei care sunt acolo și decid pentru noi nu o poarta (masca - n.red.), noi de ce o purtam?! Si atunci avem și mesajele: N-a fost nimic! V-au ținut două luni în casă, ne-am dus in jos economic, ce au facut pana acum au facut prost. Au gestionat prost pandemia!”, a mai spus Tătaru.

„Aș fi vrut ca pe acesti domni să-i văd in martie, aprilie când toate sectoarele erau oprite, când toata lumea suferea, era in teama, dar țin să-i asigur că electoratul dânșilor era in sigurnata, dar nu am facut tam-tam sa spunem ca suntem acolo si ca avem grija de ei, precum cei care acum intervin si explică cum i-am chinuit două luni”, a mai comentat Nelu Tătaru.

„Suntem la 555 (de cazuri astăzi –n.red.). Cred că ar trebui să lăsăm acea bravură la nivel politic. Sunt momente în care unii punctează politic pe sănătatea poporului român. A început prea devreme și prea agresiv partea politică. (...) Avem a doua cocoașă într-un prim val pandemic pe care credeam că-l coborâm. Cred că ar trebui să schimbe optica”, a completat Nelu Tătaru.

Deputații Adrian Solomon și Ioan Stativă au fost amendați, în noaptea de luni spre marți, după ce au refuzat să poarte mască de protecție într-un fast-food din sectorul 3 și au făcut scandal.

Inițial, cei doi au fost sancționați cu două amenzi în valoare totală de 2600 de lei pentru provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri publice și pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare în public. Ulterior, după vizionarea imaginilor de la shaormeria din Centrul Vechi, Adrian Solomon și Ioan Stativă s-au ales cu o nouă amendă - pentru nepurtarea măștilor, după cea pentru scandal în locuri publice și proferare de injurii în public. Cu a doua amendă, cei doi aleși trebuie să plătească, în total, 4.000 de lei.