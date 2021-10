Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Șeful Secției de Chirurgie generală de la Spitalul Judetean de Urgenta Botoșani și coordonatorul măsurilor anti-COVID-19 din județ a dezvăluit, în exclusivitate, și ce a făcut fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru în 2020.

Iulian Preda a povestit despre clipele cumplite prin care a trecut în urmă cu un an când le-a cerut colegilor săi să-l omoare pentru a scăpa de suferință: „Eu am trecut prin această boală, era să mor. Atât de rău mi-a fost, și mă chinuiam atât de mult, încât mi-am rugat colegii să mă omoare. 38 de zile cu totul, iar acum vin unii să îmi spună în față că nu există COVID-19”, a declarat acesta presei locale, potrivit Realitatea PLUS.

Medicul Iulian Preda a reamintit episodul de anul trecut când soția sa i-a cerut ajutorul lui Nelu Tătaru, ministru al Sănătății în acea vreme, invitat și el, luni seară, în emisiunea „Legile puterii”, cu Alexandra Păcuraru.

„Sunteți singurul ministru al României din perioada aceea care a sunat-o pe nevastă-mea și i-a dat detalii despre mine. Pe vremea aceea nu se putea obține nicio astfel de informație. Nu era ca acum”, a spus Iulian Preda, transmițând în același timp și mulțumiri celorlați medici, asistentelor care au avut grijă de el în timpul bolii.

„Mă bucur să-l vad, mai ales că, acum un an, soția lui intervenea pentru un medic care se bătea cu moartea. Ca Iulian mai sunt colegi în Botoșani, medici care, deși infectați, s-au întors la spital să ajute”, a declarat fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru, luni seară, la „Legile puterii”.