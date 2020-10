LEGILE PUTERII | Emilian Imbri (”Victor Babeș”): Nu mai avem timp să așteptăm! Sunt necesare măsuri urgente pentru limitarea transmiterii coronavirusului

Imbri a subliniat că, deși există și vești optimiste în privința apariției vaccinului anti-Covid, trebuie să fim constienți că, în primă etapă, nu va putea avea acces la el toată lumea.

”Sunt persoane care acum, după opt luni de luptă, nu au înțeles că totul este real și totul poate deveni un pericol care poate să ne dovedească, practic, dacă nu suntem uniți - instituțiile statului, medicii și populația.

Noi am fost obișnuiți cam în tot ce facem să judecăm trecutul, să facem analize, să căutăm vinovații, apoi uităm că trăim în prezent și ne îndreptăm un pic spre viitor. De vreo două zile, specialiștii și domnul Rafila, care este reprezentantul nostru la OMS, au venit cu un reper - apariția vaccinului. Să nu uităm însă că trăim acum, în prezent, că s-ar putea prin martie - iunie să apară un vaccin, că nu va fi în cantități suficiente, nu-l vom putea accesa imediat și își va face efectul spre finalul lui 2021.

În acest context, ce putem face este să nu ne îmbolnăvim. Este atât de simplu de realizat...”, a spus medicul.

Managerul Institutului ”Victor Babeș” consideră că explozia de noi cazuri a fost cauzată de revenirea oamenilor din concedii, reîntoarcerea lor la muncă și deschiderea școlilor.

”Au fost date relaxări și, în urma fiecărei relaxări, a crescut numărul de pozitivări. Sigur că și deschiderea școlilor a contribuit.

A fost o chestie ușor neinspirată că nu s-a ținut cont că septembrie înseamnă întoarcerea majorității populației din concedii, că au fost rechemați la lucru angajații și a început școala. Nu neapărat deschiderea școlii prezintă risc, ci copiii care sunt purtători, de multe ori asimptomatici. Ce se întâmplă în școală este mai sigur decât ce se întâmplă în afara ei.

În SUA, la o școală dintr-un cartier merg doar copiii din cartierul acela. Așa se poate carantina mai ușor zona”, a declarat Imbri.

Deși 80%-90% din populație respectă regulile recomandate de autorități, est suficient un moment de neatenție pentru a ne infecta, a atras atenția medicul. Astfel, în actualul context epidemiologic, Imbri recomandă luarea unor măsuri urgente, ”astăzi sau mâine”, cea mai importantă fiind limitarea aglomerărilor și a deplasărilor.

”Ajunge o mică scăpare și scoți masca, moment în care te intersectezi pe stradă cu cineva și poți lua virusul.

Trebuie ocolite sau limitate aglomerările. Poate că este bine ca cei care lucrează aproape de casă să meargă pe jos sau cu mașina, să nu aglomereze mijloacele de transport în comun.

Mișcarea dintr-o parte în alta a Bucureștiului ar trebui limitată. Am putea să încercăm pe sectoare, acolo unde se constată o rată de infectare mare, să se restricționeze accesul.

Eu n-aș mai aștepta. De la 3.000 și ceva de cazuri, saltul va fi rapid. În contextul ăsta, nu mai avem timp să așteptăm cred nici o săptămână.

Nu este vorba de politic. Cred că sunt niște structuri foarte clare, cu niște responsabilități și mai clare, care trebuie să ia măsuri: Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării, tot ce înseamnă structuri administrative locale. Politicul ar avea un rol important dacă ar susține măsurile”, a mai spus invitatul Alexandrei Păcuraru.

În privința mișcării anti-Covid și a protestelor față de purtarea măștii, medicul a subliniat că nu este vorba de o îngrădire a libertăților, ci de o înțelegere greșită o modului în care funcționează democrația.

”În unele țări se iau unele măsuri extraordinar de severe și drastice și se respectă pentru că acolo democrația are o istorie. Acolo se înțelege că dreptul meu este până la un punct, când îl calc pe bombeu pe celălalt. La noi, democrația a fost înțeleasă în sensul că facem ce vrem.

Acest virus este o dramă mondială și încă nu știm ce s-ar putea întâmpla vizavi de evoluția lui.

Fiecare trebuie să se gândească ce vrea să se întâmple cu el. Am senzația că aceste persoane care se adună ca să protesteze împotriva măștii și își cer cu disperare niște drepturi... Părerea mea este că sunt cei mai înspăimântați. Inițial, nu am avut o chemare să fac medicina. Am făcut-o pentru că mi-a fost frică de doctori și nu știam cum să scap de ei. Nu îi acuz pe acești oameni, dar nu te poți încăpățâna la nesfârșit.

I-aș ruga să creadă că este real. Ce ar fi să demonstrezi împotriva purtatului măștii cu mască?!

Avem peste 6.000 de oameni internați la Babeș și aproape 5.000 sunt acasă, vindecați. Există un procent de persoane care nu au reușit să termine această bătălie. Este mic, dar nimeni nu știe dacă ești printre cei 6.000 sau printre cei 2%-3%. De ce curiozitatea asta? Haideți să fim mai prudenți”, a transmis medicul.