„Legile puterii”. Comisarul european Adina Vălean NU va susține cererea României. „Nu sunt de acord cu suspendarea returnării banilor pentru zboruri anulate”

Adina Vălean a anunțat că la Bruxelles s-a discutat situația din fiecare stat membru al UE pentru aplicarea măsurilor luate de până acum, despre celebrele coridoare verzi, dar și despre ce măsuri mai propune fiecare stat membru pentru perioada de relansare care urmează perioadei de restricții din statele UE.

„Principiul propus de Comisie, de mine, este de a acționa impreuna si coordonat. Pentru ca deja multe state au anuntat relaxari ale masurilor și ne gandim ca odata cu reluarea transportului care sa fie regulile pe care sa le plicam in fiecare stat membru, un mod unitar pe fiecare mod de transport, de aviatie, tren, transport public s.a.m.d.”, a declarat Vălean în emisiuena „Legile puterii” de miercuri, de la Realitatea PLUS.

Anunțul despre cererea României. Vălean: Nu sunt de acord cu suspendarea dreptului pasagerilor companiilor aeriene de a le fi returnați banii integral

Un grup de 12 state, printre care și România, au cerut suspendarea regulilor care obligă companiile aeriene să returneze ,in totalitate, pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, apreciind că transportatorilor aerieni ar trebui să li se permită să ofere în schimb vouchere pentru zboruri ulterioare. Se cere Comisiei Europene un amendament temporar la Directiva UE privind drepturile pasagerilor. În scrisoarea trimisă Comisiei, ministri itransporturilor susţin că Executivul comunitar ar trebui să propună de urgenţă acest amendament, conform căruia consumatorii vor fi obligaţi să accepte vouchere în locul returnării banilor, cu anumite condiţii.

Adina Vălean a anunțat că nu se poate lua o decizie în acest fel, pentru că e vorba de legislatie primară europeană.

„Chiar dacă ar face (Comisia - n.red.) o astfel propunere (suspendarea regulilor - n.red.) -modificarea regulamentului 261, privind drepturile pasagerilor, ar trebui să fie discutata, aprobata de Consiliu și Parlament. Nu se poate lua o decizie pe scurt.

Mie mi se pare că acest Regulament care protejeaza drepturile pasagerilor este extrem de important și un câștig enorm al Uniunii Europene pentru protectia consumatorului in transport. Eu consider ca trebuie să-l mentinem, drepturile pasagerilor trebuie respectate.

În cazul anularii zborurilor, pasagerii au dreptul la returnarea banilor dati pe biletele nefolosite. Sigur, comapniile pot propune alte alternative, pot oferi un voucher, alte servicii, dar numai cu acordul pasagerilor. Nu se inlocuiteste oferta principala, de returnare a banilor, cu voucherul, decat daca pasagerul doreste . Asta este legislatia europeana, la care eu tin foarte mult.

Deci returnarea nu se poate fara acceptul pasagerului.

Sunt si alte state care doresc mentinerea acestei legislatii asa cum este, dar, intr-adevar, presiunile se fac de la inceputul crizei. Sunt multe state care doresc, la nivel european, sa se inlocuiasca posibilitatea rambursarii cu vouchere. Asta nu inseamna ca se va si intampla.

Solutia pe care eu o propun in continuare este ca statele membre, companiile implicate sa faca voucherele mai atractive, pentru ca daca ofera ceva cu adevarat atractiv iar pasagerul nu are o urgenta in a-si cere banii inapoi, atunci ar avea, printr-o buna campanie de comunicare, mai mult succes in obtinerea voucherului”, a explicat Vălean la „Legile puterii”.

Soluțiile Comisiei Europene pentru ajutorul dat companiilor mici în criza economică provocată de pandemia de coronavirus

În legătură cu riscul dispariției companiilor mici de transport din cauza crizei economice provocată de pandemie, comisarul european pentru transporturi a reamintit că la ora actuală, Comisia Europeană a oferit foarte multe instrumente financiare în acest sens.

„Daca vorbim numai de domeniul aviatiei, am sesizat ca in momentul de față, cu toate avioanele la sol, nimeni nu mai are incredere sa rezerve bilete. Exista o problema de lichiditate. Noi am intervenit imediat prin obligativitatea de a ocupa sloturile doar in aeroporturi, de exemplu”, a precizat comisarul european în legătură cu riscul dispariției companiilor mici aeriene.

„De asemenea, sunt schemele europene de ajutor de stat, care permit pomparea banilor in companii mari sau mici, apoi sunt și fondurile de coeziune. S-a creat un fond de 100 de miliarde de euro la nivel european de unde se pot accesa bani pentru intreprinderile mici, pentru a ajuta cu lichiditati sa nu isi piarda angajatii, dati afara sau trimisi i nsomaj, sunt 100 de miliarde de euro în Fondul de investitii european care poate garanta imprumuturi bancare”, a precizat Adina Vălean, la „Legile puterii”.

Transportul de marfă. „Culoarele de marfă” trebuie păstrate în continuare, a anunțat Vălean.

„Am fost felicitata pentru ideea pe care am avut-o, pentru păstrarea culoarelor de marfă. În momentul în care se reia transportul de persoane, trebuie să ne asigurăm că nu va impacta negativ fluxul de marfuri. vrem sa le pastram pe viitor si sa se respecte in principiu aceleasi reguli atata vreme cat traim cu virusul si totul se desfasoara in plina pandemie”, a mai spus Vălean, miercuri seară, la „Legile puterii”.