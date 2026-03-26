În același context, nu doar părinții sunt vizați de aceste schimbări. Pensionarii și alte categorii vulnerabile vor primi, de asemenea, banii mai devreme, astfel încât perioada sărbătorilor să nu fie umbrită de întârzieri sau incertitudini financiare.

Banii ajung mai devreme prin poștă

În luna aprilie, Paștele ortodox este sărbătorit pe data de 12, iar acest lucru schimbă calendarul obișnuit al plăților. Astfel, până la această dată, angajații de la Poșta Română vor livra toate sumele către beneficiari.

Este vorba despre alocații, indemnizația de creștere a copilului, dar și pensii sau alte drepturi sociale. Practic, cei care primesc banii prin poștă sunt avantajați, pentru că vor intra în posesia lor înainte de sărbători.

Ce se întâmplă cu banii virați pe card

Pentru părinții care au ales plata pe card, situația rămâne, în mare parte, neschimbată. În mod obișnuit, alocațiile și indemnizațiile sunt virate în data de 8 a fiecărei luni.

În februarie și martie au existat excepții, când plățile au fost făcute pe data de 6, deoarece ziua de 8 a căzut într-o duminică. În aprilie, însă, nu este cazul: data de 8 pică miercuri, astfel că plățile sunt așteptate conform programului.

Pe parcursul întregii zile, beneficiarii pot verifica aplicațiile bancare pentru a vedea dacă banii au fost virați. Șansele ca sumele să ajungă mai devreme pe card sunt reduse.

Alocațiile rămân la același nivel

Deși au existat promisiuni privind majorarea alocațiilor, acestea nu s-au concretizat până în prezent. Ultima creștere a avut loc în ianuarie 2024, iar pentru 2025 era anunțată o nouă majorare care nu s-a aplicat.

În acest moment, valorile sunt următoarele:

- copiii sub 2 ani și cei cu dizabilități: 719 lei

- copiii între 2 și 18 ani sau până la finalizarea liceului: 292 de lei

Nu există, deocamdată, o dată clară pentru o eventuală creștere, iar primele modificări ar putea apărea abia din ianuarie 2027.

Cum se calculează indemnizația de creștere a copilului

Valoarea indemnizației de creștere a copilului depinde de veniturile obținute anterior. Se face media veniturilor din ultimele 12 luni din cele 24 de dinaintea nașterii copilului, iar din această medie se calculează 85%.

Suma trebuie să se încadreze între 1.651 și 8.500 de lei, iar ulterior se aplică o reținere lunară de 10% pentru CASS. De aceste drepturi beneficiază doar persoanele care au avut venituri în perioada menționată.

Reguli pentru concediul de maternitate

Concediul de maternitate este împărțit în două perioade egale, de câte 63 de zile fiecare: prenatal și postnatal, în total 126 de zile. Acesta este plătit cu 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni înainte de intrarea în concediu.

Legea impune ca fiecare mamă să beneficieze de cel puțin 42 de zile de concediu după naștere pentru a putea accesa concediul de creștere a copilului, care durează 2 ani. În cazul copiilor cu dizabilități, perioada se poate extinde până la 3 ani.

Pentru indemnizațiile aferente concediului de maternitate nu se reține contribuția la sănătate (CASS), acestea rămânând neafectate de această taxă.

