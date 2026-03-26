Anca Alexandrescu: Am văzut la alegerile din 2024, singurele așa zise probe care au apărut au fost de fapt campania făcută cu banii PNL de către firma Kensington Communication cu acea campanie echilibru si verticalitate în numele domnului Călin Georgescu, deși dânsul nu avea nicio legătură. Iată azi din nou apar informații că PNL este în spatele unei campanii de data asta împotriva domnului Călin Georgescu.

Viorel Cataramă:Trebuie să pornim de la o premisă foarte clară: În politică se joacă urât. Nimeni nu joacă frumos, nimeni nu joacă elegant. Ca să ne înțelegem. Prin urmare, ce pățește sau ce i se întâmplă domnului Georgescu este un lucru firesc care decurge din faptul că are o popularitate din ce în ce mai puternică, din faptul că este recunoscut de către o mare parte a poporului rommân ca un lider autentic. Și bineînțeles că forțele politice progresiste care conduc România nu pot accepta acest lucru. Că sunt critici în spațiul public, mai treacă meargă, dar gândiți-vă că domnul Georgescu a fost împiedicat să candideze la alegerile prezidențiale. Domnul Călin Georgescu a intrat în turul doi și turul doi a fost anulat tocmai că a intrat domnul Călin Georgescu.

Ne putem aștepta ca aceste lucruri să se repte. Ca în momentul în care un partid sau o persoană ajunge foarte sus în popularitate să fie interzis prin diverse metode. Fie cu ajutorul instituțiilor statului l, fie prin decizii administrative directe. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Și lucrurile nu se vor opri aici, pentru că uitați ce s-a întâmplat și astăzi. În sfârșit guvernul a dat o ordonanță comunistă. Comuniștii plafonau prețurile.

Anca Alexandrescu: Azi l-am văzut pe domnul Grindeanu că s-a dus la Bruxelles să plângă că AUR și cu PNL = Love

Viorel Cataramă: Totul e un marketing politic. Nu e niciun love, nimic. De la Bruxelles, instrucțiunile sunt clare: Călin Georgescu și AUR nu au ce căuta în structurile puterii executive din România. Asta e azi.

Anca Alexandrescu: Cine de la Bruxelles a dat această directivă?

Viorel Cataramă: Cei care conduc. Vă dau exemplu domnului Bretton care a spus „Am facut-o în România, o facem și în Germania.

Domnul Grindeanu a fost și s-a plâns, o să meargă și domnul Bolojan sau altcineva de la PNL și o să plângă. Toată lumea plânge, toată lumea se ceartă, toată lumea e în război, dar toți sunt uniți puternic la guvernare, printre altele încărcând drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor. Pe mine asta mă doare cel mai mult, pentru că nu mai am certitudinea că drepturile mele de cetățean stabilite prin Constituție și prin morții din 1989 sunt stabilite.

Mie mi-e frică de altceva, și vă spun din nou, sper să nu am dreptate, mă întorc din nou la domnul Bretton care a spus „o facem și scoatem din joc”. O simplă decizie a unei instituții a statului și nu poți participa. Se poate ca un lider să fie arestat în prealabil și să i se interzică prin hotărâre judecătorească să mai candideze. Avem cazuri în România. Pot să fie excluse de pe listele electorale din diverse motive. Pot scoate AUR de pe buletinele de vot. Și, ce poți să faci? Vin alegerile, au trecut și cu asta la revedere. Asta este primejdia care planează asupra României.