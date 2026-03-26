Premierul a declarat că „foarte probabil” guvernul va adopta soluția scăderii accizelor, a declarat premierul, precizând că măsurile trebuie gândite atent pentru a evita crize de aprovizionare.

Ilie Bolojan a dat exemplul Sloveniei, unde plafonarea prețurilor la motorină a dus la penurie, subliniind că România trebuie să învețe din aceste situații.

Șeful Guvernului a adăugat că ordonanța de urgență adoptată joi permite executivului să interzică exporturile de carburanți, însă măsura nu va fi aplicată „în fapt” în prezent. „Noi nu vom interzice în momentul de față exporturile pe anumite componente, pentru că din procesele de fabricație avem o supraproducție de benzină pe care trebuie să o exportăm”, a precizat Bolojan.

„Această primă măsură urmărește trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în așa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină și de țiței, să nu permitem creșterea adaosurilor față de media de anul trecut, să evităm prețurile speculative și să limităm componenta de biocombustibil, care crește prețul combustibilului. Aceasta e un prim pachet care declară starea de criză.

Luni dimineața vom avea o nouă întâlnire a grupului de lucru și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili.

Din punct de vedere al reducerii TVA, avem o componentă de infringement cu Uniunea Europeană. Dacă am aplica-o, ar însemna că ne creăm această problemă.

Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran. Cu cât acest război va fi mai lung, cu cât va genera în continuare blocaje pe piața de transport global de combustibil, cu atât efectele nefavorabile asupra economiilor globale, inclusiv românești, vor fi mai mari.

Dar, de asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face.

De asemenea, măsura pe care o vom lua trebuie să aibă în vedere să nu aibă efecte colaterale. Dacă vii cu alte măsuri sau dacă nu le gândești cum trebuie, există riscul să generezi blocaje de aprovizionare. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în Slovenia zilele trecute, când, datorită unor măsuri care au fost adoptate, benzinăriile au rămas fără combustibil și practic, camioane românești pe care le aveam în tranzit nu au putut să se mai deplaseze, neavând de unde să se aprovizioneze.

De asemenea, poți să creezi sincope puternice pe partea de import de combustibil, de țiței sau de motorină, de exemplu, unde cererea este mult mai mare decât benzina pe piața românească.”, a declarat Ilie Bolojan pentru presă.