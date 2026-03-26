Săptămâna aceasta, mii de români visează la banii care pot schimba vieți. Loteria Română aduce în joc sume uriașe, care fac fiecare bilet să pară o poartă către un viitor mai bun. Reporturile de milioane la Joker, Loto 6/49 și Noroc atrag atenția celor care speră că norocul le va surâde în sfârșit.

Iată numerele norocoase, care pot schimba vieți în bine:

Loto 6/49: 46, 18, 5, 15, 41, 28

Noroc: 8 9 5 1 0 6 6

Joker: 29, 3, 17, 33, 7 + 8

Noroc Plus: 4 7 1 4 9 1

Loto 5/40: 22, 13, 40, 19, 6, 2

Super Noroc: 6 6 5 8 7 4

Reporturi de vis

La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 9,78 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro), în timp ce Noroc oferă un report cumulativ de peste 5,26 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro). La Joker, categoria I înregistrează un report record de peste 60,21 milioane de lei (peste 11,81 milioane de euro), iar categoria a II-a aduce un report de peste 707.400 de lei (peste 138.800 de euro).

Chiar și celelalte jocuri ale Loteriei Române vin cu premii atractive: Noroc Plus are în joc peste 141.000 de lei (27.600 de euro), Loto 5/40 depășește 346.300 de lei (67.900 de euro), iar Super Noroc oferă un report de peste 111.400 de lei (peste 21.800 de euro). Aceste sume impresionante fac ca fiecare bilet să fie o șansă reală la o schimbare majoră în viața câștigătorilor, atrăgând mii de jucători care speră să nimerească numerele norocoase.

Report uriaș la Loto 6/49 și Joker: milioane de lei puse în joc la tragerile de joi