„Da, în decembrie 2024 am avut alegeri prezidențiale, iar establishmentul a făcut tot ce a putut, având guvernul și toate instituțiile, pentru a frauda alegerile.

Oamenii erau nemulțumiți, oamenii voiau democrație și au mers la vot și au produs o surpriză.

Au ales un candidat independent, Călin Georgescu, iar establishmentul și-a dat seama că nu mai putea frauda alegerile. A fost o surpriză uriașă.

Votul începuse deja în turul doi, pentru că după alegerile prezidențiale avem două tururi.

Așadar, votul începuse deja și ei au oprit procesul de vot și au anulat alegerile fără nicio justificare, fără nicio explicație.

Au spus doar că este interferență rusă. „Vom explica mai târziu.”

15 luni mai târziu – nicio explicație, nicio dovadă.

Nu există nicio dovadă rezonabilă, concretă, pentru care au anulat alegerile.

Dintr-odată, nu mai eram parte din lumea liberă a UE și NATO.

Eram ca o republică bananieră. Eram ca Belarus sau Iran sau Venezuela.

Dar nimeni nu s-a plâns de lovitura dată democrației, pentru că nu eram în favoarea unei integrări mai profunde în UE, a unui stat federal european, și voiam o Europă unită, dar cu națiuni suverane.

Așa că nimeni nu s-a plâns de lovitura dată democrației, nimeni nu a semnalat nimic.

A fost ca și cum America a fost tăcută, ca și cum Uniunea Europeană a fost tăcută, iar noi am fost victime.

Este un atac asupra demnității umane să anulezi alegeri libere.

Și nimeni nu are niciun motiv și nu există nicio dovadă că voturile au fost furate. Dar ei au furat voința poporului.

Ar fi trebuit să avem alegeri reluate.

Noi am susținut, partidul meu l-a susținut pe Călin Georgescu, iar în martie au decis, establishmentul, că nu are voie să candideze.

Chiar dacă nu exista niciun proces, nu exista nicio decizie judecătorească prin care să-i fie retrase drepturile electorale, și a fost din nou o lovitură de stat în continuare.

Domnul Georgescu a spus că eu ar trebui să fiu candidatul, să continui această luptă, și am avut alegeri repetate în luna mai, cu mine fiind principalul candidat al opoziției, al forțelor care contestă establishmentul și guvernul din România și establishmentul din UE.

Am candidat și am câștigat cu o diferență mare primul tur, 41% la 21%, și urma să avem turul doi, iar, practic, noi simțim că am fost furați în secțiile de vot.

Din nou, nimeni nu ne-a ajutat, nimeni nu a apărat democrația în România și am fost amenințați că vom fi pedepsiți dacă facem proteste, că vom fi arestați.

Domnul Georgescu acum trece printr-un proces judiciar care, practic, îl denigrează și este acuzat că a câștigat alegerile în România și merge la poliție și este sub control judiciar săptămână de săptămână doar pentru a arăta poporului român că suntem criminali, iar crima de care suntem acuzați este că am vrut să câștigăm alegerile.

Este greu să lupți democratic împotriva unui regim care îți neagă drepturile electorale și neagă democrația.

Suntem pe primul loc în sondaje în continuare și încercăm să ne facem vocea auzită, chiar dacă este complicat.

J.D. Vance a avut un discurs foarte, foarte bun la Conferința de Securitate de la München anul trecut, vorbind despre anularea alegerilor din România.

De aceea speranțele noastre se îndreaptă către noua administrație și sperăm să avem alegeri anticipate pentru a relua procesul electoral și pentru a impune voința poporului. Este greu.

Uneori ne simțim abandonați.

Uneori simțim că America privește în altă parte, deși nu ar trebui.

Ceilalți implicați în anularea alegerilor, pe lângă Comisia Europeană și Emmanuel Macron, au fost democrații de aici.

Sub Antony Blinken, a fost posibil să fie anulate alegerile în România, iar Ambasada SUA nu a spus nimic.

Încă există mulți oameni din rețeaua Soros și mulți globaliști în ambasadele SUA din întreaga lume care nu aplică politica actualei administrații, ci politicile globaliste ale lui Soros și Schwab.

De aceea vă spun că problemele cu democrațiile noastre sunt răspândite în toate țările noastre.

Văd dezbaterea din Statele Unite și văd lucruri îngrozitoare.

De exemplu, faptul că nu se prezintă un act de identitate și nu se poate valida identitatea alegătorului.

Pentru noi este incredibil.

Așadar, oricine poate pretinde că este altcineva și poate vota în locul altcuiva, iar nimeni nu verifică identitatea acelei persoane.”, a declarat George Simion în cadrul emisiunii „America, Can We Talk” moderată de Debbie Georgatos.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026