Primul care a ajuns în Portul Constanța, înaintea începerii ceremoniilor de Ziua Marinei, este premierul. Florin Cîțu a ajuns la ora 9.40 în Portul Militar Constanța. Președintele Klaus Iohannis a ajuns în jurul orei 9.55 în Portul Constanța.

Punctul culminant al zilei va fi întâlnirea dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu, prima după scandalul condamnării penale a premierului.

Florin Cîțu a declarat cu doar o zi în urmă că șeful statului nu a fost informat despre incidentul de acum 20 de ani.

IMAGINI LIVE de la ceremoniile de Ziua Marinei din Portul Constanței, transmise de Ministerul Apărării Naționale

Ceremonia de duminică din portul militar Constanţa poate fi urmărită, în direct, pe pagina de Facebook a Forţelor Navale Române, a Ministerului Apărării Naționale.

Ceremonia de Ziua Marinei va fi specială și în acest an, în contextul pandemiei de COVID-19. Este al doilea an în care festivitatile au loc fara public. Turiştii şi constănţenii aflaţi pe plajă vor putea urmări defilarea navelor de la Constanţa la Midia.



Potrivit programului oficial, preşedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cîţu şi vicepremierul Dan Barna participă duminică la ceremoniile organizate între orele 10.00 şi 11.00, în portul militar Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei. Publicul nu va avea acces la eveniment, pentru al doilea an la rând, dar turiştii şi constănţenii aflaţi pe plajă vor putea urmări defilarea navelor de la Constanţa la Midia, între orele 11.00 şi 13.00.

Slujba de sfinţire a celor două drapele de luptă este oficiată de Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, în prezenţa Preşedintelui României, Klaus Iohannis. Apoi, navele aflate pe mare, în dispozitivul din fața clădirii Comandamentului Flotei, vor executa o defilare navală pe itinerariul Constanța – Midia și retur.

Ziua Marinei Române este sărbătorită din anul 1902, ajungând la cea de-a 119-a ediţie şi, pentru al doilea an consecutiv, cel mai mare eveniment al marinarilor va fi marcat de contextul pandemiei COVID-19.





Programul festivităților de Ziua Marinei, în Portul Constanței

Ceremonia a început cu întâmpinarea oficialilor şi trecerea în revistă a Gărzii de Onoare, din care fac parte militari din Forţele Navale Române, militari din Marea Britanie şi din Statele Unite ale Americii.

La ora 10.00, au fost ridicate pavilionul, geacul şi marele pavoaz, la bordul navelor militare, în acordurile Imnului de Stat al României, concomitent cu 21 de salve de tun, care vor fi trase de către militarii Batalionului 345 Artilerie "Tomis”, Brigada 9 Mecanizată "Mărăşeşti”.

A fost citit ordinul comun al miniştrilor apărării naţionale, transporturilor şi administraţiei şi internelor, după care vor fi acordate drapelele de luptă Flotilei 56 Fregate „Contraamiral Horia Macellariu” şi Direcţiei Hidrografice Maritime „Comandor Alexandru Cătuneanu”.

Momentul este urmat de alocuţiunea preşedintelui Klaus Iohannis.



La finalul ceremoniei, în jurul orei 11.00, portul militar este survolat de o formaţie de aeronave de luptă, alcătuită din elicoptere Puma Naval ale Forţelor Navale Române, un elicopter IAR Puma, aeronave MIG-21 şi F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aeronave "Typhoon” britanice şi un avion de cercetare P-8 american.



Publicul aflat pe faleza Cazinoului constănţean şi pe plajele din nordul litoralului va putea urmări, în intervalul orar 11.00-13.00, defilarea navelor de la Constanţa la Midia.

Formaţia navală va fi condusă de fregata "Mărăşeşti” (F-111) şi va fi alcătuită din puitorul de mine şi plase "Viceamiral Constantin Bălescu” (PM-274), corveta "Contraamiral Horia Macellariu” (Cvt-265), dragorul maritim "Locotenent Lupu Dinescu” (DM-25), fregata turcească "Yavuz” (F-240), o navă maritimă de patrulare a Ministerului Afacerilor Interne, o navă de intervenţie a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare.

Parada navală se va încheia cu veliere ale pasionaţilor de navigaţie tradiţională cu vele.



În finalul Zilei Marinei Române are loc retragerea cu torţe a marinarilor, duminică, la ora 20.30, pe traseul Cazino - Comandamentul Flotei - Piaţa Ovidiu, precum şi cu un spectacol de artificii organizat de Primăria Municipiului Constanţa.