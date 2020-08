Klaus Iohannis condamnă reprimarea violentă a protestelor din Belarus și cere sancțiuni. Militarii români din Mali sunt în siguranță

”Am participat la reuniunea extraordinară a Consiliului European. În intervenția pe care am avut-o, am subliniat că fraudarea alegerilor și reprimarea violentă a protestelor nu pot fi lăsate fără un răspuns din partea UE. Am solicitat încetarea imediată a violențelor împotriva protestatarilor pașnici și eliberarea celor arestați. Este necesară demararea unor investigații a tuturor abuzurilor raportate. Trebuie luate măsuri suplimentare din partea UE, inclusiv adoptarea de sancțiuni. Este extrem de importantă inițierea unui dialog real și de substanță între autorități, opoziție, societatea civilă și reprezentanți ai protestatarilor. Este singura soluție pentru realizarea unei tranziții pașnice. Trebuie să evaluăm în profunzime relațiile dintre UE și Belarus pentru a identifica cele mai bune măsuri”, a declarat șeful statului.

Despre situația din Mali, unde a avut loc o lovitură de stat, Iohannis a transmis că militarii români de acolo sunt în siguranță.

”Am abordat, de asemenea, subiectul privind situația din Mali în cadrul Consiliului European. Noi avem acolo un efectiv de 120 de militari și aș vrea să transmit că sunt în siguranță în acest moment, în ciuda tensiunilor din zonă create de lovitura de stat. Suntem pregătiți să acționăm în consecință dacă va fi cazul”, a menționat șeful statului.



În Mali este desfășurată o misiune internațională de menținere a păcii - Misiunea Multidimensională Integrată ONU de Stabilizare în Republica Mali (MINUSMA). Din octombrie, la misiune partcipă și România cu un detașament al Forțelor Aeriene, format din 120 de militari și patru elicoptere IAR-330 L-RM.