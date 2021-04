Kelemen Hunor: „Așa cum am spus încă de săptămâna trecută, această coaliție nu are alternative si mă bucur ca am ajuns la un consens in ceea ce privește continuarea guvernarii. În actul adițional nu exista lucruri extravagante. Sunt lucruri care vor asigura continuitatea guvernării. Important este să gasim soluțiile și să luăm deciziile prin care să întărim încrederea oamenilor în guvern. Vom duce programul de guvernare la îndeplinire. Nu este foarte ușor, dar important este că toate partidele sunt conștiente că guvernarea este responsabilitatea noastră și e nevoie să mergem înainte. Vreau să cred că este singurul act adițional la guvernare și vreau să cred că e singurul act adițional pe care îl vom semna.”