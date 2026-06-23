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Extern· 2 min citire
Italia, sub COD ROȘU de caniculă. Roma și Milano, printre orașele afectate
Caniculă Italia/ Profimedia
Europa se confruntă cu un nou val de căldură extremă. În timp ce Italia a instituit cod roșu de caniculă în 15 orașe, inclusiv Roma și Milano, autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis la rândul lor o alertă de nivel maxim pentru sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor, unde temperaturile ar putea atinge 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.
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