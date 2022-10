Printre cei care au criticat-o pe cântăreață este și Cezar Ionașcu. „Dacă părinții tăi gândeau așa, tu nu mai existai” i-a transmis afaceristul. Mama artistei a reacționat, de asemenea, în scandalul declanșat de artistă.

„Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană. Dar nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil”.

Aceasta este declarația care a stârnit o revoltă uriașă pe internet. Mii de oameni au comentat și au interpretat vorbele artistei, fie că erau sau nu de acord cu ea.

„Percepția ta m-a făcut să te compătimesc. Ce trist e să nu înțelegi sensul vieții. Cea mai mare onoare este să dai viață unui copil și apoi să i te dăruiești cu viața ta”, i-a transmis un internaut. Alții însă, spun că ar trebui ca fiecare să decidă pentru el, fără să fie criticat.

„Sper să devină o normalitate ca cineva să spună fără teamă că nu vrea copii și fără întrebări și remarci jenante după asemenea răspuns. Nu e nicăieri o obligativitate să faci copii”, a scris o fană a artistei.



Și din rândul persoanelor publice au venit numeroase reacții. Cezar Ionașcu i-a transmis Deliei că niciun bărbat nu și-ar dori o femeie care nu vrea urmași.



„Eu nu vreau o femeie ca tine care nu vrea să facă copii. Eu, ca bărbat, am nevoie instinctiv, primordial, ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța ca femeie, să se înmulțească. Niciunul dintre noi bărbații nu vrem femei din astea care spun: nu e bine asa, singura fara copii? Dacă părinții tăi gândeau cum gândești tu, tu erai în plus, tu nu existai”, spune Ionașcu.



Mama artistei s-a arătat extrem de deranjată de comentariile făcute de fostul iubit al Ozanei Barabancea.



„Mi se pare că un bărbat care se bagă în treburile muierilor nu prea dă dovadă de bărbat. Stau și mă gândesc așa: ce bărbat sănătos la cap și cu preocupări serioase stă să se uite în gura unui copil care glumește. Ea se joacă cu tot felul de declarații. Delia a depășit de mult faza cu deranjatul. În primul rând, fiecare știe ce este în casa lui, ce e în viața lui. Și nu e datoare să dea explicații nimănui.”, a spus mama Deliei.

Și artista a venit cu o reacție.

„Eu vorbesc despre acest subiect de 20 de ani, de când mi se tot pune această întrebare la care răspund mereu cam la fel. Uneori răspund mai ironic. Problema acum nu este că nu vreau eu să fac copil, ci problema este reacția oamenilor. A apărut o femeie care spunea că eu fac parte dintr-o organizație secretă și oamenii din masonerie nu mă lasă să fac copil. Și mai zicea că trebuie să promovez ideea că trebuie să fim mai puțini pe planetă. Cât de spălat pe creier să fii?”, s-a întrebat retoric cântăreața.