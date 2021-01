Ion Ștefan, medic infecționist Spitalul Militar, despre campania de vaccinare: "Trebuie respectat planul inițial și să ținem cont de intenția populației"

"Fiecare stat si-a stabilit o strategie de vaccinare. Noi avem un program pe care trebuie sa il urmam, lasand la oparte inconsecvente in aprovizionare. Trebuie respectat planul initial si sa tinem cont de intentia de vaccinare a populatiei. Strategia a fost sa ii vaccinam pe cei care participa in linia 1 la lupta contra Covid-19 si asa vom face", a spus Ion Stefan.

In ceea ce priveste persoanele exceptate de la vaccinare, medicul infectionist a spus ca in actegoria persoanelor contraindicate intra cele cu antecedente anafilactice severe. "In afara lor, nu exista alte contraindicatii. Chiar si pentru cei cu diateze atopice, nu exista o contraindicatie ferma, ei putand sa faca acest vaccin. E o controversa legata de cei cu sindroame imuno-depresive, raspunul imunogen pentru acestia ar putea sa fie mai mic, dar nici asa nu e o contraindicatie", a afirmat medicul.

In schimb, vaccinul ramane contraindicat in cazul femeilor gravide si celor care alapteaza: "Obtinerea vaccinurilor a fost rapida. S-au ars niste pasi. Nu stim care este efectul asupra produsului de conceptie, prin urmare ne abtinem de la vaccinarea acestei categorii".