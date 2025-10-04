Nicușor Dan a mers la Copenhaga în calitate de cățeluș al lui Emmanuel Macron. Este declarația explozivă a lui Ion Cristoiu după momentul halucinant al lui Nicușor în fața regelui și reginei Danemarcei în care președintele românilor nu știa dacă să rămână sau nu în poză cu ei. Potrivit lui Cristoiu, faptul că Nicușor Dan l-a însoțit peste tot pe Macron arată clar că România e subordonată Franței.

„Ce este mai grav în analiza acestei secvențe este felul în care l-a tratat Emmanuel Macron. Au dat o recepție în cinstea participantului. Din câte am văzut eu, fiecare șef de stat sau fiecare premier a venit singur. În cazul lui Nicușor Dan, el a venit însoțit de tataie, de Emmanuel Macron. De ce a venit el însoțit de Emmanuel Macron… L-a luat Emmanuel Macron și i-a zis «vino cu mine să te prezint înaltelor gazde». S-a rugat el și a zis «șefu’, tăticu’, ia-mă și pe mine că nu mă descurc». A fost un dezastru pentru că, la rândul lui, Emmanuel Macron, un bandit, zic între ghilimele, a vrut să arate că Nicușor Dan e un cățeluș. Că așa a fost impresia, stânjeneala, stinghereala lui Nicușor Dan vine din faptul că el, la un moment dat, se simte exclus. Emmanuel Macron vine, se pupă cu ăia, se îmbrățișează, e familiar, dar uită să-l introducă. Aici s-a văzut ambiția sau nevoia, aroganța lui Emmanuel Macron de a arăta că prin cățelușul Nicușor Dan România este cățelușa Franței”, a declarat publicistul Ion Cristoiu.