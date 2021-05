„Am susținut această măsură, am susținut-o încă din urmă cu mai multe săptămâni. Din nou, cred că atunci când avem activități care implică un risc redus pentru persoane care au un risc redus de a dezvolta boala, și aici vorbim de persoanele vaccinate, că știm că aici riscul de a contracta și de a transmite boala este unul redus, măsurile de relaxare, inclusiv renunțarea la purtarea măștii sunt binevenite”, a declarat Mihăilă, joi, după ședința Guvernului.

Raed Arafat a explicat că „în orice birou unde sunt până la 5 persoane, dacă toate persoanele sunt vaccinate, atunci pot să lucreze fără mască. Asta este în birou şi vorbim de o capacitate de 5 persoane în această fază, urmează să vină şi alte etape. S-a vorbit clar că vor fi lucruri graduale. Putem spune de ce nu 10, de ce nu 15, asta întotdeauna se poate spune. În acest moment am pornit de la zero, am ajuns la 5 persoane în birou şi următoarea fază, cu siguranţă, dacă totul este O.K. şi vedem că nu sunt probleme, se creşte la încă o cifră”.

Șeful DSU a atras însă atenția că regula nu se mai aplică dacă există și persoane nevaccinate sau spațiul este comun

„Dar nu în spaţiile comune, nu în coridoare”, a declarat Arafat, adăugând că „atenţie, dacă o singură persoană nevaccinată între cei 5, atunci toţi trebuie să poarte mască”.