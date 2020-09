Întâlnire româno-israeliană la nivel înalt. Bogdan Aurescu a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu, dar și cu omologul său

Bogdan Aurescu a salutat recentul anunț cu privire la încheierea unui acord între Statul Israel şi Emiratele Arabe Unite în vederea normalizării relaţiilor dintre cele două state, ca pas important în direcţia favorizării unei păci durabile în Orientul Mijlociu. Au fost discutate cu înalţii oficiali israelieni şi alte dosare regionale, cu accent pe dosarul nuclear iranian şi situaţia din Liban.

În plus, ministrul de Externe a reconfirmat disponibilitatea României de a susţine consolidarea cooperării UE cu Israel, reiterând susţinerea pentru reluarea reuniunilor Consiliului de Asociere UE-Israel. Bogdan Aurescu a menţionat că România s-a pronunţat în mod constant, inclusiv la nivel UE, pentru o soluţie durabilă generată de Procesul de Pace, pentru reluarea negocierilor directe între cele două părţi implicate, precum şi pentru evitarea actelor unilaterale. El a subliniat în acest sens importanţa măsurilor de creştere a încrederii, pe care România le consideră necesare şi pe care le susţine.

Excellent mtg 2day in #Jerusalem w/ @PresidentRuvi. Praised t/contribution of RO community of Israel, discussed how 2 enhance our bilat coop & t/way forward in #MiddleEastPeaceProcess.Romania is committed to further deepen its partnership w/Israel in all areas of joint interest pic.twitter.com/ZL9O8XPNwZ