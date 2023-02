Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, a anunţat că de la 1 iulie, „orice entitate care prestează un serviciu public nu mai are voie să ceară copii după acte emise de statul român”.

Întrebat de ce în instituțiile publice din România sunt cerute în continuare copii după mai multe acte oficiale, printre care actul de identitate sau certificate de naștere, căsătorie, ministrul Digitalizării a explicat că legea care este în vigoare în prezent interzice copiile după acte oficiale doar la nivel central, nu și la nivel local sau în alte instituții altele decât ministere, agenții, care țin de guvern. S. Burduja a adăugat că prin legea inițiată de el a fost extinsă această interdicție și la nivel local.

„Sunt două legi. Legea Tuţă de acum un an şi legea nouă pe 2023, legea mea, împreună cu George Tuţă şi alţi câţiva colegi prin care noi am interzis copiile după acte oficiale. Prima lege le-a interzis doar la nivel central şi, în mod normal, acum agenţii, ministere de nivel naţional, central nu au voie să ceară copii după acte. Legea iniţiată de mine le-a extins la toate nivelurile: nivelul local, nivelul companiilor de utilităţi, universităţi. Orice entitate care prestează un serviciu public, din 1 iulie, că acesta este termenul de implementare, nu are voie să ceară copii după acte emise de statul român, nu are voie să ne trimită la xerox-uri din incintă şi, de asemenea, nu are voie să solicite dosar cu şină sau produse de papetărie”, a explicat Sebastian Burduja, la Prima News, potrivit news.ro.

Legea prin care instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale nu mai au dreptul să solicite persoanelor fizice sau juridice, pentru soluţionarea unui serviciu public, copii după avize sau alte documente care au fost emise de instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale este în vigoare din noiembrie 2021.

Ministrul Digitalizării a explicat cum va decurge procesul depunerii unor acte la instituțiile publice, până în 2026: „Până atunci, sigur că legea noastră se aplică şi cel puţin nu ni se vor mai cere copii după acte. Adică vom prezenta originalele şi funcţionarul din spatele ghişeului va face aceste copii”.

„În orizontul 2026, în care noi avem de implementat cloudul guvernamental şi Platforma Naţională de Interoperabilitate, prin care toate aceste instituţii vor putea comunica între ele, da, aceste informaţii vor fi la câteva clickuri distanţă, accesibile în baza unor protocoale între aceste instituţii, între o primărie şi Ministerul Afacerilor Interne sau între Registrul Auto Român şi ANAF şi aşa mai departe”, a mai precizat ministrul Digitalizării.

Sebastian Burduja a anunţat și o nouă aplicaţie pentru identitatea digitală, disponibilă din luna mai a acestui an.

„Mai rezolvăm un lucru la nivelul lunii mai, în acest an identitatea digitală. Apropo de ce spuneaţi, acele formulare care se tipăresc şi se depun la etajul 3, la ghişeu. Era nevoie şi e încă nevoie de acest pas să venim în faţa unui funcţionar public şi să ne certifice identitatea împreună cu cartea noastră de identitate. Din luna mai vom avea o aplicaţie nouă eRO-ID care va însemna că vom face o poză la cartea de identitate, ne vom face nouă o poză, vom face un video cu noi şi împrejurimile, să nu fie un deep-fake, să nu fim constrânşi. Un funcţionar de la Autoritatea pentru Digitalizarea României ne va valida aceste trei elemente şi ne va emite un utilizator şi o parolă, fără să mai trebuiască să mergem la ghişeu pentru a primi aceste credenţiale”, a mai explicat Sebastian Burduja, potrivit news.ro.