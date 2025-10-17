”La 17 octombrie, în timpul nopţii, în incinta unei baze militare din regiunea Moscova, un militar în misiune într-un post de observaţie a încălcat regulile de mânuirea armelor şi a rănit mortal un militar”, a anunţat serviciul de presă al Districtului Militar Moscova, citat de agenţia oficială rusă de presă Tass.

La scurt timp după ce a comis teribila faptă militarul s-a sinucis, potrivit sursei citate care a menționat că bărbatul era soldat profesionist angajat cu contract în armata rusă.

În acest caz, superiorii militarului au deschis o anchetă, însă nu au făcut publică nicio motivație a gestului său.

Cu toate acestea, postul rus Ren-TV a transmis faptul că în incident au fost implicați încă trei soldați ce au fost răniți de atacatorul despre care jurnaliștii spun că este un militar în termen. Acesta efectua serviciul militar obligatoriu pe o perioadă de un an în Rusia.

Crime şi sinucideri în bazele militare ruse nu sunt excepţionale, din cauza iniţierii şi abuzurilor comise împotriva recruţilor.

În octombrie 2019, un recrut în vârstă de 19 ani a deschis focul în timp ce schimba garda într-o bază militară, în Siberia, şi a omorât opt camarazi, inclusiv doi ofiţeri.

Câteva săptămâni mai târziu, el a scris o scrisoare în care îşi descria ”infernul” şi spunea că era supus unor atrocităţi cu regularitate.

Tribunalul Militar l-a condamnat la 24 de ani de închisoare cu executare.

În prezent, armata rusă desfăşoară o campanie de recrutare prin care vrea să mobilizeze 135.000 de bărbaţi tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani. Potrivit autorităților, aceștia urmează să fie cantonaţi în Rusia, nu pe frontul din Ucraina.