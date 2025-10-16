UPDATE 20:30 - Discuția crucială dintre președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin s-a încheiat, după o oră și jumătate

Cei doi lideri au avut o convorbire telefonică extrem de productivă care s-a soldat cu o întâlnire care va avea loc în perioada următoare, în Ungaria.

Liderul de la Casa Albă a anunțat pe rețeaua sa socială Truth că înainte de întâlnirea cupreședintele Rusiei, va discuta cu Volodimir Zelenski, pe care îl va primi mâine, în Biroul Oval.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de liderul de la Washington. Convorbirea durează de o oră, iar Donald Trump spune că va reveni cu deciziile luate împreună cu președintele Rusiei.

Discuția dintre cei doi are loc într-un moment crucial, pentru că mâine liderul Ucrainei, Volodomir Zelenski, e așteptat la Casa Albă pentru noi negocieri cu președintele american.

Vă reamintim că președintele Volodimir Zelenski a declarat, într-o conferință de presă susținută alături de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, că va merge la Washington „săptămâna aceasta” pentru discuții cu liderul american.

„Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun președintelui”, a precizat acesta, adăugând că vor avea loc și alte întâlniri cu oficiali americani.

Președintele ucrainean a menționat întrevederi cu reprezentanți ai companiilor din industria militară și cu membri ai Congresului SUA, subliniind că tema principală a vizitei va fi apărarea aeriană. El a adăugat că va avea și discuții cu firme din sectorul energetic.

Vizita are loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care riscă să lase numeroși locuitori fără electricitate și căldură odată cu apropierea iernii.

Potrivit liderului de la Kiev, o delegație de înalți oficiali ucraineni, printre care premierul Iulia Sviridenko, șeful administrației prezidențiale Andrii Iermak și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite.

„Sunt recunoscător președintelui Trump pentru dialogul nostru și pentru sprijinul său”, a transmis liderul ucrainean pe platforma X.