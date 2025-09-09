Din total, aproximativ 55 de milioane de lei sunt destinați pentru Sala de atletism „Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” din București, unde vor avea loc consolidări și lucrări de reabilitare termică.

Proiecte incluse în programul național

Ministerul Dezvoltării a transmis că 487.536.258,91 lei sunt alocați pentru consolidarea și modernizarea a 20 de obiective, în cadrul Programului național pentru clădirile cu risc seismic ridicat.

Municipiul Buzău va primi 112,84 milioane de lei pentru consolidarea și modernizarea energetică a patru blocuri din zona centrală a orașului.

Masterplanul velo, adoptat de CGMB. Traseele pentru biciclete devin condiție obligatorie la reabilitarea străzilor și bulevardelor

Teatrul din Baia Mare și școli din Tulcea

Pentru Teatrul Municipal din Baia Mare au fost alocate 75,78 milioane de lei, bani necesari pentru reabilitare și modernizare. Municipiul Tulcea primește peste 34 de milioane de lei pentru lucrări la Școala Profesională „Danubius” și Colegiul Economic „Delta Dunării”.

Fonduri pentru unități școlare și grădinițe

Peste 2,2 milioane de lei sunt repartizați Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia pentru consolidare și eficiență energetică. Orașul Babadag primește peste 42 de milioane de lei pentru Grădinița cu program prelungit, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” și un bloc de locuințe.

Investiții în județele Argeș și Covasna

Consiliul Județean Argeș beneficiază de aproape 37 de milioane de lei pentru lucrări la Corpul C3 al Centrului de Diagnostic și Tratament Pitești. În județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe primește 47,49 milioane de lei pentru consolidarea și eficientizarea energetică a corpurilor C și D ale Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”.

Proiecte pentru comunități din Iași, Călărași, Gorj și Olt

Comuna Miroslava din județul Iași primește 20 de milioane de lei pentru modernizarea și dotarea corpurilor din cadrul Centrului rezidențial pentru persoane cu dizabilități și vârstnici. Școala Gimnazială din Ulmeni, județul Călărași, va fi renovată cu 7,7 milioane de lei. În județul Gorj, Liceul Tehnologic din Bustuchin va fi consolidat cu 11 milioane de lei. Totodată, Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” din Osica de Sus, județul Olt, primește aproape 20 de milioane de lei pentru o renovare integrată.

Ședință cu mize uriașe la CGMB: proiecte vitale pentru locuitorii Capitalei, pe ordinea de zi