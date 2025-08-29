Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introdusă și inițiativa prin care Primăria Capitalei va cere Guvernului terenul cu suprafața de 45.008 mp, cunoscut sub numele de "Esplanada", în vederea realizării unui amplu proiect de regenerare urbană.

Sumele necesare pentru planificare și implementare se vor asigura de la bugetul local sau din alte surse legal constituite.

După finalizarea procedurii de transfer, PMB va iniția un concurs internațional de soluții de arhitectură și urbanism, în vederea soluției de ansamblu pentru dezvoltarea proiectului de regenerare urbană integrată.

* Vor fi supuse votului și patru proiecte pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a unor imobile. O parte dintre investiții vor beneficia de finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Este vorba despre clădirea Teatrului "Stela Popescu" din str. Batiștei nr. 1; blocul situat în str. Franceză nr. 52, colț cu str. Halelor nr. 1; blocul din str. Radu Cristian nr. 1; imobilul din str. Johannes Gutenberg nr. 3.

* Spitalul Clinic "Foișor" vrea să obțină finanțare europeană pentru două proiecte care vizează utilizarea inteligenței artificiale în scopul diminuării infecțiilor nosocomiale, dar și pentru diagnostic, planificare chirurgicală și reabilitare.

Este vorba despre proiectul "Soluție bazată pe inteligența artificială pentru monitorizarea, tehnologizarea, computerizarea și creșterea proceselor intraoperatorii în chirurgia cu risc ridicat, care vizează reducerea infecțiilor nosocomiale".

Acesta are o valoare totală de 43,8 milioane lei, TVA inclus, iar cheltuielile eligibile reprezintă 42,9 milioane lei. Contribuția proprie a Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" ar urma să fie de aproximativ 850.000 de lei.

Al doilea proiect vizează utilizarea unor soluții de inteligență artificială pentru triaj imagistic, planificare chirurgicală 3D, modele predictive în vederea prevenirii infecțiilor.

Investiția totalizează 8 milioane de euro, iar bugetul total alocat Spitalului "Foișor" în cadrul proiectului este de 2,5 milioane de euro. Perioada de implementare este de trei ani.

* Direcția de Mediu din Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot ambiental prin intermediul unui sistem compus din 28 de stații fixe și două stații mobile de măsurare, prevede un proiect de hotărâre, elaborat la propunerea USR.

Inițiativa stabilește cadrul normativ local pentru monitorizarea nivelului de zgomot ambiental la limita zonelor funcționale ale parcurilor, a arterelor rutiere adiacente și a bulevardelor principale.

Cele 28 de stații fixe ar putea fi prevăzute, în funcție de amplasament, cu camere video pentru monitorizarea traficului.

*Consilierii municipali vor dezbate și un proiect care prevede sterilizarea gratuită a până la 10.000 de pisici de rasă comună, cu sau fără deținător.

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) va achiziționa servicii pentru sterilizarea gratuită a pisicilor.

* Un număr de 52 de autoturisme electrice Dacia Spring vor ajunge în administrarea Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București. De asemenea, alte 11 autoturisme vor fi date în administrarea Autorității de Supraveghere și Protecția Animalelor, conform altor două proiecte de pe ordinea de zi.

* Calea Crângași ar putea fi transmisă în administrarea Primăriei Sectorului 6, pentru lucrări de reabilitare și revitalizare a zonei.

Sistemul de semaforizare rutieră urmează să rămână în competența exclusivă a Administrației Străzilor, iar linia de tramvai și stațiile de călători să fie în continuare gestionate de STB.

Finanțarea lucrărilor de reabilitare structurală, funcțională și estetică se vor realiza din bugetul local al Sectorului 6 sau din alte finanțări atrase.

* Consiliul General al Capitalei ar putea majora limita superioară a cheltuielilor pentru servicii de interpretariat la 1.850 lei/interpret/oră, în cadrul activităților de protocol.

Conform referatului de aprobare, Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 a stabilit normativele de cheltuieli pentru autoritățile locale, însă limitele acestor cheltuieli au fost actualizate ultima dată în anul 2018.

Potrivit aceleiași surse, în hotărârea CGMB din 2024 nu sunt prevăzute sume pentru servicii de interpretariat, care să corespundă actualelor prețuri din piață, inclusiv pentru interpretariatul în limbi rare (ex. arabă).

* Directorul Bibliotecii Academiei Române, Nicolae Noica, ar putea deveni cetățean de onoare al Capitalei. Distincția va fi conferită 'pentru merite excepționale în domeniile construcțiilor, culturii și administrației publice', prevede proiectul.

Conform raportului de specialitate, Nicolae Noica este una dintre personalitățile de referință ale României contemporane, "remarcându-se printr-o carieră de excepție în domeniul ingineriei construcțiilor, administrației publice și promovării culturii naționale".

* Spațiul public situat la intersecția străzilor Viitorului, Ardeleni și Toamnei din Sectorul 2 urmează să fie denumit "Grădina Mioara Mincu".

Conform referatului de aprobare, propunerea a venit din partea Școlii Postliceale Sanitare "Carol Davila", care a solicitat redenumirea miniparcului "Toamnei" în miniparcul "Dr. Mioara Mincu".