Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a confirmat oficial în fața investitorilor că tăierile de personal au început la nivelul companiei, vizând un număr de circa 1.000 de posturi.

Anunțul vine după ce, în septembrie, presa de specialitate scria despre decizia de restructurare luată de acționarul majoritar, grupul austriac OMV. La acel moment, OMV Petrom nu comentase cifrele, precizând doar că orice decizie de disponibilizare va fi luată în deplină conformitate cu legea și după consultarea sindicatelor.

CEO-ul a explicat că măsura este necesară pentru a face față provocărilor legate de costuri și pentru a asigura tranziția către un mediu cu prețuri mai mici la petrol.

„Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 și 2027... Da, continuăm să facem acest lucru și lucrăm la multe măsuri, deja în curs de implementare,” a transmis Cristina Verchere.

Acțiunile OMV Petrom se aliniază unui plan mai amplu al Grupului OMV, care vizează reducerea a 2.000 de locuri de muncă din cele 23.000 (aproximativ 8,7%) la nivel global, inclusiv 400 în Austria. Restructurarea face parte dintr-un plan de economii de aproximativ 150 de milioane de euro până în 2027, prin simplificare și automatizare.

Deși OMV Petrom și-a mărit numărul de angajați cu peste 2.000 în ultimul an – ajungând la 10.158 de salariați la mijlocul anului (reprezentând 44% din totalul grupului) – în principal prin internalizarea unor activități, conducerea de la Viena propune o cifră țintă.

Filialele, inclusiv cea din România, se ocupă de detaliile programului de restructurare, urmând ca OMV Petrom să decidă cine va părăsi grupul, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Ceilalți aproximativ 600 de angajați care vor fi disponibilizați la nivel de grup vor proveni din filialele din zonele în care OMV și-a redus prezența sau din rafinăriile sale din Germania sau Slovacia.

Decizia de restructurare reflectă o tendință globală în sectorul hidrocarburilor, similară cu mișcările anunțate de companii precum ConocoPhillips, BP și Chevron.