Pensionarii care au venituri mai mici decat altii dar care nu se deosebesc cu nimic in privinta stagiului de cotizare si a anilor de munca ar urma dupa recalculare sa primeasca bani in plus. In unele cazuri, diferenta dintre pensia veche si cea recalculata este atat de mare incat ajunge si la cateva sute de lei.

Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a dat exemplul unui muncitor care după 27 de ani de muncă are o pensie de aproape 1.500 de lei.

"Este vorba despre cei 22 de ani realizați în grupa a doua de muncă, aceștia sunt anii cotizați. La ei se adaugă un spor de ani în plus aferent grupei a doua de muncă, astfel încât, cu cei cinci ani de condiții normale realizate, ajunge la acest stagiu de 38 de ani, o lună și 29 de zile. Este tricoteur. In momentul de față, a ajuns la un punctaj mediu de 0,8164 pe care îl înmulțim cu valoarea actuală a punctului de pensie de 1586 de lei si veti obtine pensia actuala in plata", a spus Daniel Baciu.

Autoritățile susțin că, în urma recalculării, veniturile se vor egaliza.

"Daca exista acelasi numar total de puncte, adica omul a avut acelasi stadiu de cotizare si a avut aceleasi remuneratii de-a lungul a 20 sau 30 de ani, trebuie sa aiba aceeasi pensie", a spus Baciu.

Sindicatele atrag atenția că Executivul trebuie să ia rapid măsuri pentru a stopa inflația și a ajuta populația vulnerabilă. De asemenea, salariile trebuie să crească.

"Nu poti să ai pensie decenta daca persoana activa este sub nivelul de trai decent. Avem 3 milioane de salariati care au salariile mai mici decat minimum de trai decent. Evident ca acesti salariati vor fi muritori de foame cand vor iesi la pensie", spune Bogdan Hossu, lider de sindicat Cartel Alfa.

Analizarea și evaluarea dosarelor de pensii ar trebui să se încheie pe 31 decembrie. Abia anul viitor pensionarii vor afla dacă și câți bani vor primi în plus. Pe de altă parte, ministerul Muncii încearcă să convingă Comisia Europeană de necesitatea renegocierii procentului pentru pensii din PNRR.