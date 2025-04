Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vei fi incantat peste masura sa primesti un apel sau un mesaj de la cineva, fie sa recuperati si sa va mai vedeti, fie sa te invite la un evenhiment care face weekendul special. Poti fi si neobosit, dornic sa iesi pentru a cauta noi prieteni care sa iti largeasca orizonturile. Fii atent totusi daca cineva iti face o oferta care suna bine dar nu se simte bine in fiinta ta. Tu stii ca instinctele tale sunt in alerta mereu si iti vor binele.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Focusul momentului pe sectorul obiectivelor tale te poate face sa iti doresti locuri libere in programul zilei ca sa demarezi proiecte si sa vezi ce posibilitati mai exista. In weekend, totusi, cel mai bine ar fi sa iti intaresti granitele pentru ca cineva te-ar putea lasa secatuit daca il/o lasi sa iti ia prea mult din timp, energie, spatiu. Gaseste balanta potrivita dintre a da si a primi. Este crucial.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Asta poate fi una din acele zile in care spun accidental ceva ce iti propusesei sa tii secret sau poti face o remarca ce iese din tine fara sa fi avut intentia. Cu Neptun cel nebulos in relatie cu Marte, lucrurile pot aluneca usor. Dar totodata este si o usurare sa vorbesti deschis, nu ? Poate ca pentru unii este mai bine sa afle adevarul tau.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Aspecte de bani iti pot complica viata din pricina unor influente confuze care pot genera neintelegeri in zona aceasta. Ai putea, de exemplu, sa cumperi ceva online ce pare ieftin dar cand vine sa fii dezamagit de calitate ; sau sa fii taxat mai multi bani dintr-o greseala. Orice s-ar putea intampla pe acest domeniu si te simti nedreptatit, fa orice este necesar sa repari si sa iti recapeti starea de bine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

O data sosit weekendul, poti constata ca altii au multe idei spre tine cu privire la cum sa iti petreci tu timpul. Un prieten ar putea fi asa de entuziast in preajma ta incat sa te faca sa mergi cu el desi nu vrea. Exista un aspect eteric ce iti da o aura de mister. Asta poate functiona in avantajul tau daca vrei sa creezi o buna impresie asupra cuiva pe care il/o placi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ceva iti poate parea foarte tentant si totusi cand privesti mai profund sa vezi ca nu este ceea ce parea a fi. Adevarul poate fi revelar si lucrurile si oamenii iti pot parea altfel decat erau. Daca esti nerabdator sa progresezi, ai putea sa dai peste confuzii legate de fapte concrete sau raspunsuri la intrebari directe. Pana la urma, e influenta visatorului Neptun.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Posibil sa ai planuri mari pentru zilele urmatoare. Unele implica distractie, in timp ce altii iti pot veni in casa, facand-o un loc unde oamenii se simt foarte bine. Nu face totusi promisiuni prea mari, in special in public, pentru ca alinierile nebulosului Neptun iti sugereaza ca e posibil sa nu le poti implini. Pentru un weekend productiv, mentine lucrurile simple.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Lucrurile par a merge bine in lumea ta, dar colaborarea lui Marte cu Neptun ar putea aparea mai incalcit decat intelegi. Cu cat incerci mai mult sa descalcesti lucrurile, cu atat mai mult ele se vor incalci pana nu mai intelegi nimic. In aceasta situatie, cel mai intelept este sa iei o pauza de la acest subiect si sa iti muti atentia in alta parte. Uneori aceasta tactica permite subiectului sa se clarifice de la sine.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Inainte sa cheltui bani pe ultima ta preocupare in amor sau chiar pe un nou hobby, asigura-te ca este cu adevarat potrivit pentru tine. Te-ai putea afla sub iluzia ca vei fi mai fericit drept rezultat, dar oare vei fi ? Mentine-ti mintea deschisa, pentru ca imaginatia ar putea sa iti joace feste. Fa cativa pasi in directia viselor tale si ia in calcul si toate sentimentele implicate. Daca te simti excelent, e bine. Daca nu, nu nega ce simti.

